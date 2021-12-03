Концепцию развития Байкальска обсудят на национальном форуме «Креативные города»

В Байкальске 3 и 4 декабря пройдет национальный форум «Креативные города», который начался в ноябре и охватит десять российских городов. В Байкальске участники мероприятия предложат концепцию развития города, обсудят проекты, реализация которых начнется в муниципалитете в 2022 году, со ссылкой на информацию оргкомитета форума сообщает ТАСС.

«Байкальск станет одной из ведущих площадок форума, стартовавшего в ноябре и охватившего офлайн десять городов по всей России. 3 и 4 декабря на его платформе выступит пул спикеров-экспертов и представителей креативных индустрий из сферы экологии и архитектуры, которые представят свое видение развития Байкальска. Концепцию в течение 2021 года разрабатывала команда специалистов из Иркутской области и Москвы. Аналитики определили слабые места и проблемы города, сформировали основные вызовы, на которые необходимо ответить», — сказали в оргкомитете.

Среди проблем, обозначенных экспертами, — дефицит рабочих мест в Байкальске, отток молодежи, имидж города как неэкологичного места в связи с неликвидированными отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, отсутствие инфраструктуры делового туризма и единого архитектурного стиля, моноэкономика и другие.

Проектная группа определила векторы развития города, которые обсудят на форуме. Речь, в частности, пойдет о развитии креативной экономики, создании архитектурного кластера. По мнению экспертов, Байкальск должен стать также центром притяжения специалистов в сфере экологии. Участники форума рассмотрят проекты, реализация которых начнется в Байкальске в 2022 году. Это, например, создание первого в мире музея бумажной архитектуры, а также проекты коворкинга, библиотеки, арт-парка, экологического центра.

Метафорум «Креативные города» продлится до 31 января 2022 года. Он проходит в двух форматах: онлайн и гибридном. В форуме по всей стране примут участие более десяти тысяч человек и более 100 спикеров, будет более 150 тысяч часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества.

Ранее сообщалось, что два многоэтажных дома с деревянными конструкциями для переселения из аварийного жилья построят в Байкальске. В ближайшее время там собираются провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения. Планируется, что Байкальск станет первым экогородом в России.

В Байкальске планируют реализовать 300 проектов в рамках стратегического мастер-плана развития города. Документ охватывает все сферы и предполагает максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который до 2013 года был градообразующим предприятием. Сейчас на площадке БЦБК продолжается ликвидация накопленного экологического вреда.

В Байкальске построят два многоэтажных дома с деревянными конструкциями

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