Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Концепцию развития Байкальска обсудят на национальном форуме «Креативные города»

Концепцию развития Байкальска обсудят на национальном форуме «Креативные города»

В Байкальске 3 и 4 декабря пройдет национальный форум «Креативные города», который начался в ноябре и охватит десять российских городов. В Байкальске участники мероприятия предложат концепцию развития города, обсудят проекты, реализация которых начнется в муниципалитете в 2022 году, со ссылкой на информацию оргкомитета форума сообщает ТАСС.

«Байкальск станет одной из ведущих площадок форума, стартовавшего в ноябре и охватившего офлайн десять городов по всей России. 3 и 4 декабря на его платформе выступит пул спикеров-экспертов и представителей креативных индустрий из сферы экологии и архитектуры, которые представят свое видение развития Байкальска. Концепцию в течение 2021 года разрабатывала команда специалистов из Иркутской области и Москвы. Аналитики определили слабые места и проблемы города, сформировали основные вызовы, на которые необходимо ответить», — сказали в оргкомитете.

Среди проблем, обозначенных экспертами, — дефицит рабочих мест в Байкальске, отток молодежи, имидж города как неэкологичного места в связи с неликвидированными отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, отсутствие инфраструктуры делового туризма и единого архитектурного стиля, моноэкономика и другие.

Проектная группа определила векторы развития города, которые обсудят на форуме. Речь, в частности, пойдет о развитии креативной экономики, создании архитектурного кластера. По мнению экспертов, Байкальск должен стать также центром притяжения специалистов в сфере экологии. Участники форума рассмотрят проекты, реализация которых начнется в Байкальске в 2022 году. Это, например, создание первого в мире музея бумажной архитектуры, а также проекты коворкинга, библиотеки, арт-парка, экологического центра.

Метафорум «Креативные города» продлится до 31 января 2022 года. Он проходит в двух форматах: онлайн и гибридном. В форуме по всей стране примут участие более десяти тысяч человек и более 100 спикеров, будет более 150 тысяч часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества.

Ранее сообщалось, что два многоэтажных дома с деревянными конструкциями для переселения из аварийного жилья построят в Байкальске. В ближайшее время там собираются провести масштабную реновацию с помощью использования деревянного домостроения. Планируется, что Байкальск станет первым экогородом в России.

В Байкальске планируют реализовать 300 проектов в рамках стратегического мастер-плана развития города. Документ охватывает все сферы и предполагает максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который до 2013 года был градообразующим предприятием. Сейчас на площадке БЦБК продолжается ликвидация накопленного экологического вреда.

Предыдущая новость по этой теме:

В Байкальске построят два многоэтажных дома с деревянными конструкциями

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Животное-покровитель 2022 года: что важно знать о Тигре
Животное-покровитель 2022 года: что важно знать о Тигре
Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре
Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре
Депутаты новой волны обсудили реалии и перспективы волонтерского движения в России
Депутаты новой волны обсудили реалии и перспективы волонтерского
48 почтоматов установят в Иркутске в декабре 2021 года
48 почтоматов установят в Иркутске в декабре 2021 года
Концепцию развития Байкальска обсудят на национальном форуме «Креативные города»
Концепцию развития Байкальска обсудят на национальном форуме
«Коробки храбрости» установили в Иркутской областной детской клинической больнице
«Коробки храбрости» установили в Иркутской областной детской
Лолита Милявская сообщала, что ее приняли за трансвестита
Лолита Милявская сообщала, что ее приняли за трансвестита
Похорошевшая Юлия Савичева объяснила изменения во внешности
Похорошевшая Юлия Савичева объяснила изменения во внешности
Обратите внимание на эти две игры из Game Pass, которые скоро удалят
Обратите внимание на эти две игры из Game Pass, которые скоро удалят
Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci
Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci
Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года
Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года
Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"
Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны Расковаловой. Среди гостей — Собчак, Галич, Варнава, Гагарина
Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили

Еще по теме

В Байкальске построят два многоэтажных дома с деревянными конструкциями
300 проектов реализуют в Байкальске в рамках стратегического мастер-плана развития города
В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания саженцев
В Сочи откроется всероссийский форум приемных семей