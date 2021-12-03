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«Коробки храбрости» установили в Иркутской областной детской клинической больнице

В Иркутской областной детской клинической больнице волонтеры установили «Коробки храбрости». Из них дети ортопедического и онкологического отделений будут брать силы для выздоравливания — брать подарки после процедур, где им приходится испытывать боль. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщил главный врач больницы Юрий Козлов.

«Первыми коробки открыли подруги Настя и Ксюша. Настя в ортопедическом отделении провела почти десять месяцев, Ксюша только приступила к лечению. Важно, чтобы такая акция не прекращалась, ведь капельницы, операции, перевязки никуда не денутся. Хочется, чтобы дети, настроившись на болезненную процедуру, получали за свою храбрость маленький подарок», — написал Юрий Козлов.

Поэтому волонтеры решили сделать акцию бессрочной. Один из организаторов Ольга Семейкина сообщила, что в областном центре «Коробки храбрости» ранее устанавливали еще в трех местах. Также акция проходит в Ангарске и Братске.

Принять участие в проекте может каждый. Новые игрушки, канцелярию, настольные игры, и другие приятные мелочи можно принести в региональное отделение партии «Единая Россия» по адресу: Иркутск, ул. Российская, 20 с 9:00 до 18:00 в будние дни.


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По материалам: irk

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