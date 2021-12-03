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Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей

Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей
Ведущая и журналистка Ксения Собчак помогла женщине пострадавшей от сектантов. Весной Ксения Собчак сняла документальный фильм о жертвах секты Виссариона. Одной из героинь проекта стала Ольга Климова, которая продала свою квартиру в Москве и отдала вырученные деньги членам общины. Много лет она прожила без крыши над головой, причем не одна, а с сыном-подростком. В 90-х Ольга Климова прониклась взглядами основателя секты Виссариона. Члены общины пригласили женщину в маленький город Минусинск. Она тут же поспешила продать квартиру в Москве и отправилась к единомышленникам, причем вместе с десятилетним сыном. Но на месте предоставлять жилье им никто не собирался. Ольга спокойно отдала вырученные 7 тысяч долларов сектантам, а сама вместе с ребенком стала скитаться по сараям и брошенным домам. Причем брать на работу бездомную никто не хотел, поэтому семья питалась, как придется. Так продолжалось 14 лет пока ей наконец-то не предоставили лачугу в поселке Курагино. Подавать заявление в полицию на злоумышленников, прикидывающихся набожными людьми, несчастная не стала. Она признается, что воспринимала Виссариона святым человеком, к тому же тот уверял: пожалуешься — попадешь в ад.
Ксения Собчак «Я действительно вижу, что я виновата. Доверилась, отдала все деньги. А жилье же принадлежало не только мне, но и сыну», — негодовала Ольга в документальном фильме канала «Осторожно: Собчак». Ксения Собчак была тронута историей своей героини. Журналистка рассказала, что совместно со зрительницей своего шоу, решила купить Климовой квартиру. За 29 лет скитаний Ольга наконец-то стала хозяйкой собственной двушки в Новосибирске. В YouTube-программе «Осторожно: новости!» Собчак показала, как Ольга осматривает недвижимость в новостройке. Причем квартиру женщине предоставили уже со всей мебелью и бытовой техникой. «У меня такой плиты еще не было. Я до последнего не верила, что это будет! Думала, меня разыгрывают. У меня никогда не было своей стиральной машины. Я 30 лет стирала руками. Надо еще привыкнуть жить в человеческих условиях», — улыбалась Ольга.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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