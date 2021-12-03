Ксения Собчак вышла в свет с косой в стиле Юлии Тимошенко

40-летняя телеведущая Ксения Собчак появилась на первом гала-ужине Russia in Vogue в поддержку российской моды с прической, как у Юлии Тимошенко. На гала-ужин Vogue Russia Ксения Собчак была заявлена как одна из муз. Таким приятным титулом наградили знаменитостей, которые вдохновляют российских дизайнеров на новые модные свершения. Алеся Кафельникова, например, представила платье EDEM Алены Деминой, Рената Литвинова — аксессуар Полины Осиповой, Ирина Горбачева — наряд VIVA VOX Олега Овсиева.Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко Ксения Собчак появилась на гала-ужине в компании Ульяны Сергеенко. Телеведущая красовалась в красном платье от подруги Ульяны с корсетным верхом и юбкой в пол. На ней также были золотистые колье и серьги. И на вечеринке Vogue Собчак выступила в роли музы Ульяны Сергеенко. На голове Ксении красовалась коса-«бублик», украшенная красной лентой.Ксения Собчак «Как вам образ? Я русская, со мной коса!!!!», - подписала фото Собчак. «А-ля Юля Тимошенко😂», «Марфуша из сказки "Морозко" 😂», «Кровавая барыня 😻», «Зачем косишь под Юлию Тимошенко?», «Маша Распутина в молодости 😅», - комментируют фото подписчики. «Вот так я вообще смотрюсь, как порнодива из немецких фильмов. Мне не хватает только кружки пива», — говорит Ксения, показывая тугой корсет. «Еще со мной были туфли-убийцы. Очень красивые, но такой каблук, конечно… Уже тяжело», — признается Собчак. Но свои минуты под прицелом камер она выстояла без намека на усталость — опыт. За годы своей жизни в софитах Ксения научилась отстаивать не только свое мнение, но и многочасовые мероприятия. А еще приобрела навык многозадачности в стиле Цезаря. «Доделывали образ прямо в машине, — признается она. — Стилисты меня проклинают, а так все нормально».Ксения Собчак Это мероприятие — новый флагманский проект журнала. Гала-ужин в поддержку российской моды планируется проводить ежегодно. Так что в центре внимания были не только звезды, но и сами дизайнеры, которые позировали со своими музами. На гала-ужине также было объявлено об учреждении ежегодного конкурса для молодых дизайнеров «Vogue Старт».