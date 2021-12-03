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Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому

Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Телеведущая Лера Кудрявцева решила пораньше создать дома новогоднюю атмосферу и установила елку, которую нарядил дизайнер. Известная телеведущая Лера Кудрявцева уже начала создавать дома новогоднее настроение. В доме у звезды появилась елка. Чтобы пушистая красавица была стильно наряжена, знаменитость обратилась за помощью к профессионалам. Телеведущая решила показать, что в итоге получилось у дизайнера. Лера Кудрявцева осталась довольна результатом. Маленькая дочь звезды тоже в восторге от наряженной елочки.
Лера Кудрявцева «У меня самый Любимый праздник - НОВЫЙ год 🎄Всегда пытаюсь украсить дом и очень люблю эту суету. В этом году заранее поставили ёлку, чтоб настроение было как можно раньше Новогоднее. Эта чудесная ёлочка очень красивая 🎄❤️», - написала Кудрявцева в Instagram. «У вас как во дворце👑🔥», «Какая елка, восторг😍😍», «Классно, прекрасная ёлка!!!❤️», «Очень красиво 🔥👏😍», «Очень Красивая🎄❤️», «Круто!», «Какая красивая ёлка, ну снегурочка - слов нет😍😍😍», — комментируют поклонники в Instagram.
Лера Кудрявцева Звезда НТВ также показала, как ее 3-летняя Маша рассматривает красивые игрушки на елке, а потом садится на велосипед и делает «круг почета» по дому, прокатившись рядом с наряженной елкой. Лера Кудрявцева в этот момент снимала дочь, стараясь не отставать от ребенка. В ролике можно рассмотреть интерьер нескольких комнат в доме звездной семьи. Кстати, Маша потихоньку готовится к приходу Деда Мороза. А пока девочка выразительно читает стихи для папы и мамы, стоя возле наряженной новогодней елки. Поклонники восхищаются маленькой дочерью Леры Кудрявцевой. Отметим, Маша уже ходит в детский сад. Звездные родители выбрали один из лучших образовательных центров — гимназию имени Е. М. Примакова. Здесь обучение ведется в билингвальной среде.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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