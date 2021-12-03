Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов

Тельцы — это те люди, которые за свою жизнь наживают себе немало врагов. Есть те, кто очень не любит представителей данного Знака. Астрологи рассказали, кто это и какова причина их ненависти к Тельцам.


Ранее мы уже рассказали о том, кто недолюбливает Овнов. Настало время двигаться дальше. У Тельцов сложный характер, поэтому и ненавистников хватает.

Телец

Тельцы терпеть не могут тех, кто переходит им дорогу в бизнесе. Они крайне целеустремленные люди, поэтому недолюбливают тех, кто на них похож. Тельцы втайне недолюбливают друг друга, особенно если это два человека одного пола и примерно одного возраста. Между ними может вспыхнуть настоящая война.

Лев

Львы очень похожи на Тельцов. Они тоже мечтают находиться на вершине «пищевой цепочки». Это амбициозные люди, которые втайне недолюбливают Тельцов за их желание везде совать свой нос. Между ними постоянно возникают конфликты, в которых они пытаются выяснить, кто лучше, богаче, сильнее, умнее.


Стрелец

Тельцы — крайне ревнивые люди. Как известно, от любви до ненависти всего один шаг. Своими действиями Тельцы больше всего выводят из себя свободолюбивых Стрельцов. Такой роман может в одночасье вылиться в нешуточный конфликт. Неумение Тельцов держать себя в руках заставляет Стрельцов отказываться от общения с ними.

Водолей

Тельцы ненавидят, когда кто-то не выполняет обещания. Водолеи частенько дают обещания, но не выполняют их. Они делают это не специально, но Тельцов это мало волнует. Они стараются не иметь с Водолеями вообще никаких дел, потому что прекрасно понимают, что с ними будет крайне непросто уложиться в сроки и дедлайны.

Рыбы

Рыбы не могут нормально сосуществовать с Тельцами, потому что последние слишком жадные. Рыбам не нравятся люди, которые трясутся за каждую копейку. Конечно, не все Тельцы такие, но довольно многие представители этого Знака предпочитают тратить деньги крайне осторожно, отказывая себе в некоторых удобствах и развлечениях.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я – профессионал"
Министр просвещения призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Тельцов
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука
Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,
Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии
Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии
Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае
Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае
В России начали блокировать Tor
В России начали блокировать Tor
Сторонники Росса Ульбрихта запустили проект по аналогии с ConstitutionDAO
Сторонники Росса Ульбрихта запустили проект по аналогии с

Топ на сегодня

Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке,
Алексей Ягудин потерял свои медали
Алексей Ягудин потерял свои медали
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко

Еще по теме

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Овнов
Характеристика Тельцов по Восточному гороскопу
Кто такие фиксированные Знаки Зодиака в астрологии
Зодиакальная совместимость в браке: Телец