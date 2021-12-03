Лолита Милявская сообщала, что ее приняли за трансвестита

У Певицы Лолиты Милявской возникли проблемы на границе. Артистка вспомнила, как однажды вопрос ее гендерной принадлежности вызвал большие проблемы. «Был у меня один забавный случай с иностранцами. На границе с Китаем меня приняли за трансвестита и долго допрашивали, — рассказала 58-летняя артистка. — Взяли паспорт, там фамилия Милявски, пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще двадцать минут, но потом отпустили».Лолита Милявская Забавный случай звезда вспомнила во время записи нового музыкального шоу канала «Муз-ТВ» под названием «Синг Сонг». В нем приглашенным звездам предстоит необычное испытание: они должны послушать русские поп-хиты в исполнении иностранцев со всех уголков мира и угадать эти треки. В каждом выпуске будут появляться две отечественные знаменитости, которым предстоит сразиться друг с другом в отгадывании музыкальным телеграмм из-за рубежа. Перепетые незнающими русского языка иностранцами песни будут разделены на три уровня сложности. Чем более неразборчивую песню отгадает участник, тем больше баллов он получит. А вы сможете на скорость определить «Крошку мою» в исполнении тайки или «Невозможное возможно» из уст шведа? Посмотрим, как с этой задачей справятся главные хитмейкеры страны. В первом выпуске сойдутся певица Ольга Бузова и тиктокер Юлия Гаврилина.