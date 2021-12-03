Майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией

Майнинговая компания BitFuFu отключила расположенные в Казахстане устройства из-за проблем с энергоснабжением в стране и начала релокацию оборудования в США. На этот шаг решились и другие представители индустрии.

Главной проблемой стало введение местными властями нормирования поставок электроэнергии для майнеров из-за назревающего энергокризиса, отметили в BitFuFu. В связи с простоем оборудования компания приняла решение о его переносе. В разговоре с CoinDesk представители фирмы подтвердили, что майнеры уже доставлены в США.

По данным Financial Times, число размещенных в Казахстане устройств BitFuFu достигало 80 000.

Ранее майнинговая фирма Xive закрыла дата-центр на 2500 устройств в южной части Казахстана также по причине ограничения энергоснабжения. Как сообщил CoinDesk сооснователь компании Дидар Бекбау, многие представители отрасли ищут площадки для релокации.

"Очевидно, что майнинг на юге Казахстана больше невозможен", - сказал он.

По словам Бекбау, многие уже начали перевозить оборудование в Россию и США.

https://twitter.com/didar_bekbau/status/1463332301518127104

В казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий заявили ForkLog, что одной из причин прекращения деятельности Xive в стране является географическое расположение:

"Ведь на юге Казахстана расположен ряд крупных городов с высокой численностью населения, что соответственно и требует значительной доли электроэнергии страны".

Представители ассоциации также отметили, что на данный момент из-за дефицита электроэнергии в стране довольно сложно организовать новые майнинговые фермы.

Глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев подтвердил, что сейчас многие майнеры покидают страну. Особенно это касается расположенных на юге ферм:

"Некоторые испытывают перебои с поставками электроэнергии и принимают решение переехать куда-то еще. Исторически сложилось, что юг - это энергодефицитный регион".

Напомним, в 2021 году многие компании, занимающиеся добычей криптовалют, передислоцировались в Казахстан на фоне ужесточения риторики китайских властей. В результате страна стала одним из лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина.

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дополнительной платы за майнинг.

https://forklog.com/kak-zakonoproekt-o-dopolnitelnoj-plate-za-majning-v-kazahstane-pomeshaet-migratsii-kitajskih-majnerov/

В сентябре власти страны заявили об увеличившемся потреблении электроэнергии и ее возможном дефиците. В связи с этим министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев предложил ограничить объемы потребления майнинговых дата-центров.

В ноябре Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить «безотлагательное» законодательное регулирование майнинга для борьбы с "серыми" майнерами. Власти также предложили прописать критерии для деятельности по добыче криптовалют.

По оценкам Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров, по состоянию на октябрь легальные игроки майнингового рынка приносили экономике Казахстана не менее 98 млрд тенге ($230 млн) в год.