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Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал

Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Артист Максим Галкин высказался об азартных играх. Шоумен уже давно ведет жизнь примерного семьянина: все свободное время он проводит дома с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри и отлучается лишь на съемки или гастроли. Однако шоумен тоже умеет развлекаться, и в свое время делал он это на полную катушку. В число любимых увеселений артиста, как выяснилось, входило и посещение казино. Галкин признался, что в прошлом имел пристрастие к азартным играм и «просадил» за карточными столами, автоматами и рулеткой немало денег. Об этом юморист сообщил в своем новом шоу «Блеф», выходящем на видеосервисе Premier. В третьем выпуске проекта гостями Максима стали комики Антон Шастун и Дмитрий Роман. От них требовалось рассказывать друг другу захватывающие истории о себе, некоторые из которых оказывались выдуманными, а некоторые – реальными. Романов поведал, что в студенческие годы проиграл в рулетку деньги родителей.
Максим Галкин «Мне не всегда хватало денег, и тогда я брал у родителей деньги «в нычке», отыгрывался и клал деньги назад. Как вы понимаете, в какой-то момент схема дала сбой. Я взял у родителей все, что было отложено, но мне не хватило денег отыграться. Я пришел домой, сознался, что проиграл все деньги — родителей, бабушкины… Две тысячи долларов. Больше я не играл и все деньги отработал», — заявил комик. Галкин, выслушав его рассказ, сделал свое авторитетное заключение, что он вполне мог оказаться правдивым. «Любой человек, который много выиграл, все равно больше проиграл. У меня богатый опыт, поэтому я говорю, что история похожа на правду», — добавила шоумен. Можно предположить, что Галкину любовь к азартным играм привила Алла Пугачева, которая в молодости славилась походами по казино. Поговаривают, что Примадонна до сих пор любит так развлекаться и даже концерт в Белоруссии по случаю 70-летнего юбилея она устроила для того, чтобы посетить казино в Минске.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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