Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маргарита Суханкина рассказала, как умер ее ребенок

Маргарита Суханкина рассказала, как умер ее ребенок
Певица Маргарита Суханкина поделилась своей трагедией. Артистка в студии «Судьбы человека» на канале «Россия 1» рассказала о главной трагедии своей жизни — потери ребенка. «Мне подруга позвонила. Сказала, что у нее есть офигенный знакомый композитор. Я влюбилась в его музыку. Очень яркий человек. Он мне говорил, что мне надо петь другую музыку, а не ту, что я исполняла в «Мираже», сказала Маргарита Суханкина.
Маргарита Суханкина Как отметила Суханкина, она очень хотела стать мамой. «Муж выпивал. Я забеременела. Он устроил истерику. Сказал, что я рожу дебила. Так начиналось мое каждое утро. Все родные тоже сказали, что надо делать аборт. На большом сроке я сделала аборт. Чуть не умерла. А через месяц я снова забеременела. Мне муж начал говорить, что я переспала с любовником. Но я сказала, что пойду до конца. У меня начался воспалительный процесс. В восемь месяцев ребенок перестал дышать. С вечера он кувыркался, а к утру у меня опустился живот. В больнице мне сказали, что ребенок умер. Я потеряла сознание, когда это услышала. Вскоре я ушла от мужа», — заметила Суханкина. Напомним, что Маргарита Суханкина прославилась по выступлениям в группе «Мираж». Своих детей у нее нет. В 2013 году она взяла мальчика и девочку из детдома.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской компетентности
Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской
На Сахалине прошел Чемпионат учительских команд
На Сахалине прошел Чемпионат учительских команд
В столице стартовало городское соревнование «Первая помощь»
В столице стартовало городское соревнование «Первая помощь»
Русский язык в «Артеке» будут изучать 20 сирийских школьников
Русский язык в «Артеке» будут изучать 20 сирийских школьников
В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки
В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки
В Манском районе Красноярского края отремонтировали спортивный зал
В Манском районе Красноярского края отремонтировали спортивный зал
Cardano выросла на 15% после слов Хоскинсона о безопасности смарт-контрактов Plutus
Cardano выросла на 15% после слов Хоскинсона о безопасности
Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000
Инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000
СМИ узнали об интересе Goldman Sachs к кредитным продуктам под залог биткоина
СМИ узнали об интересе Goldman Sachs к кредитным продуктам под залог
Майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией
Майнеры начали покидать Казахстан из-за проблем с электроэнергией
Джанет Йеллен заявила о необходимом консенсусе властей для выпуска CBDC
Джанет Йеллен заявила о необходимом консенсусе властей для выпуска
Blockchain.com анонсировала собственный NFT-маркетплейс
Blockchain.com анонсировала собственный NFT-маркетплейс

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network

Еще по теме

Маргарита Суханкина рассказала, как взяла приемных детей
Маргарита Суханкина заплатила сотни тысяч за похудение
Секрет на миллион - 42 выпуск, Маргарита Суханкина (30.09.2017)
Маргарита Суханкина рассказала, как ушла из жизни мать ее приемных детей