Маргарита Суханкина рассказала, как умер ее ребенок

Певица Маргарита Суханкина поделилась своей трагедией. Артистка в студии «Судьбы человека» на канале «Россия 1» рассказала о главной трагедии своей жизни — потери ребенка. «Мне подруга позвонила. Сказала, что у нее есть офигенный знакомый композитор. Я влюбилась в его музыку. Очень яркий человек. Он мне говорил, что мне надо петь другую музыку, а не ту, что я исполняла в «Мираже», сказала Маргарита Суханкина.Маргарита Суханкина Как отметила Суханкина, она очень хотела стать мамой. «Муж выпивал. Я забеременела. Он устроил истерику. Сказал, что я рожу дебила. Так начиналось мое каждое утро. Все родные тоже сказали, что надо делать аборт. На большом сроке я сделала аборт. Чуть не умерла. А через месяц я снова забеременела. Мне муж начал говорить, что я переспала с любовником. Но я сказала, что пойду до конца. У меня начался воспалительный процесс. В восемь месяцев ребенок перестал дышать. С вечера он кувыркался, а к утру у меня опустился живот. В больнице мне сказали, что ребенок умер. Я потеряла сознание, когда это услышала. Вскоре я ушла от мужа», — заметила Суханкина. Напомним, что Маргарита Суханкина прославилась по выступлениям в группе «Мираж». Своих детей у нее нет. В 2013 году она взяла мальчика и девочку из детдома.