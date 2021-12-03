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Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь

Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Певица Маша Распутина рассказала о скандальном высказывании о Жанне Фриске. Артистка негодует из-за скандала, в который она оказалась втянута из-за шоу Андрея Малахова. На днях вышел выпуск «Прямого эфира» на канале Россия-1, где выступила первая жена Виктора Захарова (мужа певицы). Она заявила, что Распутина в прошлом якобы глумилась над смертью Жанны Фриске. Этот факт потряс отца покойной звезды — Владимира, который едва не расплакался от обиды и переживаний. Распутина уверяет, что никогда не говорила тех слов, которые ей приписали. Она подчеркнула, что никогда не позволяет себе говорить плохо о тех, кого уже нет в живых. «Такое сказать мог только подонок, самый наиподлейший человек. Неужели вы не поняли, что вся эта кампания по выпуску передач, которые ведет Малахов, создана для того, чтобы втоптать мое имя в грязь. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся!» — цитирует Распутину Собеседник.
Андрей Малахов Распутина сказала, что она не была подругой Фриске, но её смерть стала для неё потрясением. Она не понимает, как Малахов и редакторы шоу могли допустить клевету в её адрес. «Когда случилась трагедия, я давала по телефону интервью, где сказала, что мне безумно жаль эту молодую женщину в самом расцвете сил, с которой случилась такая трагедия! Это все можно легко восстановить – поднять архивы, и увидеть, что я говорила в действительности», — сказала Мария. Ранее, напомним, Распутина поругалась со своей младшей дочерью. Артистка была против того, чтобы её дочь приходила на телевидение и выдала семейные тайны. Наследница певицы обвинила брата в домогательствах, что привело к потасовке в студии Малахова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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