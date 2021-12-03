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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области на выходных

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области на выходных

В Иркутской области 4 декабря местами в западных и северных районах ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра ночью до 15-18 метров в секунду, днем до 17-22 метров в секунду. Возможны снег и мокрый снег, метели. На дорогах снежный накат и гололед. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области по данным Иркутского гидрометцентра.

По области: переменная облачность, без существенных осадков, местами небольшой мокрый снег и снег. Ночью в Чунском, Усть-Илимском и Катангском районах, днем в северных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, ветер ночью юго-западный, юго-восточный, днем западной четверти 5-10 метров в секунду.

В западных и северных районах местами порывы 15-20 метров в секунду, метели, температура ночью 0,-5°, при прояснении -10,-15°. В южных, центральных, верхнеленских и северо-восточных районах -8,-13°, местами -18,-23°, днем +2,-3°, при облачной погоде -8,-13°.

По городу Иркутску: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью -9,-11°, днем 0,-2°.

5 декабря по области переменная облачность, небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 16 метров в секунду. Возможны метели, температура ночью -7,-12°, при прояснении -17,-22°, днем -3,-8°, местами -13,-18°.

Сотрудники МЧС рекомендуют автовладельцам учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости. При снежном накате следует быть осторожным и водителям транспортных средств, и пешеходам. При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. При усилении ветра возможны плановые отключения электроэнергии.

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По материалам: irk

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