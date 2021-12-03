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МегаФон выяснил, что читают в Иркутской области

МегаФон выяснил, что читают в Иркутской области

Рейтинг популярной литературы составлен на основе обезличенных данных абонентов МегаФона в Иркутской области, использующих сервис «МегаФон Книги» c начала 2021 года. В разрезе жанров жители области отдают предпочтение современным детективам и любовному фэнтези. Наиболее востребованными авторами стали писательницы, работающие в этих направлениях: Татьяна Полякова и Марина Суржевская, сообщает пресс-служба МегаФона. При этом иркутяне больше любят читать, а не слушать – на аудиоформат приходится лишь 19% скачанных в этом году книг.

Самыми популярными произведениями с начала года стали сочинения по психологии и самосовершенствованию. На первом месте рейтинга — хит Джона Кехо «Подсознание может всё!», на втором — «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро, а третье поделили «Пять языков любви» Гэри Чепмена и «Стань счастливым за 21 день. Самый полный курс любви к себе» Луизы Хейл.

Есть среди иркутян-книгочеев и безусловные лидеры, причем все они приверженцы жанра фэнтези. Так на счету чемпиона по скачиванию более 350 произведений, и в основном это книги про волшебников и любовные романы. На втором месте – читатель со 180 скачанными им произведениями этого направления. А на третьем — любитель чтения со 150 фэнтези в арсенале.
В течение года самым активными месяцами у любителей чтения стали январь и май с длинными выходными, а также июнь – на летних каникулах большой популярностью пользовались детская и образовательная литература. За эти три месяца читатели скачали половину от всего годового объёма книг.

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По материалам: irk

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