Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои обнаженные снимки для защиты от порномести

Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои обнаженные снимки для защиты от порномести

Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои обнаженные снимки для защиты от порномести
Компания запустила проект, призванный помочь тем, чьи интимные фото могли слить в сеть.

Meta (бывшая Facebook) вместе с британской горячей линией Revenge Porn запустила проект для защиты пользователей от порномести — StopNCII. Об этом сообщается на сайте компании Марка Цукерберга.

Meta предлагает пользователям, чьи фотографии интимного характера опубликовали или могут быть опубликованы в фейсбуке и инстаграме, загрузить эти файлы в StopNCII. Система преобразует снимки в хэш (цифровой отпечаток) и будет искать совпадения с хэшем на своих ресурсах, чтобы удалить такие фото.

Пользоваться сервисом смогут только люди старше 18 лет. Meta заверяет, что загруженные изображения не будут куда-либо передавать, а исходный снимок останется только у самого пользователя.

StopNCII будет удалять лишь фото, идентичные оригинальному файлу. Если изображение было отретушировано или, например, обрезано, система может не распознать его. В таком случае необходимо будет отправить отдельную заявку.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе
Анна Седокова рассказала о связи с Валерием Меладзе
Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным
Гоша Куценко признался, что любит сниматься обнаженным
Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей
Ксения Собчак разорилась на двушку для пострадавшей
Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои обнаженные снимки для защиты от порномести
Meta (то есть Facebook) предложила пользователям присылать ей свои
Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского вокзала»
Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского
Маргарита Суханкина призналась, что после ЗАГСа жизнь превратилась в ад
Маргарита Суханкина призналась, что после ЗАГСа жизнь превратилась в
Ксения Собчак вышла в свет с косой в стиле Юлии Тимошенко
Ксения Собчак вышла в свет с косой в стиле Юлии Тимошенко
Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие
Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие
Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство брата
Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство
В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии
В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии
В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на шопинге в Нью-Йорке
Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на шопинге в Нью-Йорке

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке,

Еще по теме

Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо предоставить доступ к своим фото в обнаженном виде
Facebook предложил присылать обнаженные фото для предотвращения порномести
Тысячи порнографических изображений заполонили популярную соцсеть
Meta упростила запуск связанной с криптовалютами рекламы на платформах