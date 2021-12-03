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Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо предоставить доступ к своим фото в обнаженном виде

Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо предоставить доступ к своим фото в обнаженном виде

Компания Meta, в которую входят Facebook, Instagram и WhatsApp, объявила о запуске новой платформы для защиты от порномести — StopNCII.org (аббревиатура NCII переводится как "обмен интимными изображениями в интернете без согласия"). Эта платформа должна будет предотвращать распространение интимных снимков без согласия тех, кто на них изображен.

В Meta отмечают, что это первая глобальная инициатива подобного рода.

Она направлена на безопасную и надежную помощь людям, которые опасаются, что их интимные изображения могут быть распространены без их согласия.

Чтобы обезопасить себя, пользователям сети предлагается выбрать на своем устройстве интимные фотографии. После этого сервис преобразует их в хеш, то есть в код, состоящий из букв и цифр. Он будет передан компаниям, которые будут искать совпадения с цифровым отпечатком на своих сайтах. Если такие совпадения найдут, эти публикации удалят. Фотографии при этом будут сканироваться с устройства — на сервер они загружаться не будут.


Основатель компании Facebook Марк Цукерберг

В компании говорят, что снимки останутся на устройстве владельца — передавать их никуда не будут. Кроме того, по цифровому коду восстановить оригинальное фото будет нельзя, так что его оригинал сможет видеть только хозяин.

Правда, если недоброжелатели поработают над такими фотографиями с помощью фильтров или фотошопа, сервис не поможет — в Meta отметили, что он будет удалять только снимки, идентичные исходнику.

От слитых в сеть интимных фотографий и видеозаписей регулярно страдают и многие знаменитости. Жертвами хакеров и злоумышленников становились Энн Хэтэуэй, Эмма Уотсон, Аманда Сейфрид, Дженнифер Лоуренс и многие другие.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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