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Минпромторг предложил сделать бессрочным упрощённый режим приёмки лекарств

Минпромторг предложил сделать бессрочным упрощённый режим приёмки лекарств

16:47  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Regulation.gov.ru



Минпромторг предложил сделать бессрочным упрощённый порядок приёма товара в аптеках, ранее продлённый до февраля 2022 года. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале нормативных и правовых актов.

В соответствии с так называемой схемой №702, регламентирующей упрощённый порядок передачи данных в систему маркировки, аптеки могут принимать товар и совершать дальнейшие действия с лекарствами, не дожидаясь передачи данных от грузоотправителя, который по каким-либо причинам в систему маркировки необходимую информацию не внёс. При этом система маркировки сама достраивает цепочку от поставщика до получателя.

За продажу немаркированных лекарств начнут штрафовать


Данный порядок был разработан для того, чтобы избежать разрывов в поставках товаров и образования так называемой «пересортицы», когда в торговой точке образуется избыток одного наименования и недостаток другого.

По оценкам экспертов, данная схема оказалась весьма востребованной у аптек: с ее помощью производится примерно 30 процентов от всех операций постановки лекарственных средств на баланс. Проектом постановления Минпромторг предлагает сделать такой порядок бессрочным, с тем чтобы технические ошибки не повлияли на доступность лекарств для граждан. 


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Однако с целью минимизации нарушений и «выпадения» участников из цепочки поставок проектом вводится ограничение для применения упрощённой схемы 702 грузополучателем, если отправитель не является балансодержателем лекарств по данным системы мониторинга.

В России маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля. Её цель — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.



#лекарства


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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