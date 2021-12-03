Москалькова обеспокоена беспрецедентным давлением на русскоязычную общину в США

09:47 Автор: Юлия Катенёва

Деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США носит исключительно гуманитарный характер и не может рассматриваться как нарушающая американское законодательство. Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в связи с приостановкой деятельности КСОРС, сообщается на сайте омбудсмена.

По ее словам, многие представители русскоязычной общины в США стали фигурантами расследований спецслужб, а из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу КСОРС США.

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18 ноября в КСОРС заявили о прекращении деятельности. Сообщалось, что некоторые члены организации и другие представители общины стали фигурантами расследования американских спецслужб о нарушениях законов об иностранных агентах. В КСОРС рассказали о допросах нескольких сотен человек в разных городах США, а также об обысках.

Москалькова выразила обеспокоенность «беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей» и подчеркнула, что деятельность совета имеет исключительно гуманитарные цели, направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия, осуществляется на общественных началах. «Такая деятельность не может рассматриваться как нарушающая американское законодательство», — отметила омбудсмен.





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«Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной», — говорится в завявлении.

#США #международные отношения #правозащита

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