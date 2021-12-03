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«МВидео» начало сбор заявок на покупку Xbox Series X

«МВидео» начало сбор заявок на покупку Xbox Series X


Игровые приставки Xbox Series X сложно купить в России по рекомендованной розничной цене. Тем не менее, крупные магазины пытаются что-то с этим сделать, при этом не только в России, но и в других странах. В частности, недавно стало известно, что Microsoft случайно рассылает игрокам предложения купить Xbox Series X в бандле, через свой официальный магазин.

В России «МВидео» является одним из продавцов, который официально продает игровые приставки Xbox Series X. У них они редко есть в наличии, а когда приставки появляются, их скупают перекупы. Сегодня на сайте «МВидео» появилась отдельная страница, где магазин собирает заявки на покупку Xbox Series X. Вы можете оставить свои контакты, и в порядке очереди получить возможность купить новую консоль Xbox.

Отметим, что в рамках предложения по предзаказам в «МВидео» предлагается купить бандл из Xbox Series X и 3 месяцев подписки Game Pass Ultimate. Стоимость такого комплекта — 52693 руб.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице самой акции.

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По материалам: newxboxone

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