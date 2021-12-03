На Сахалине прошел Чемпионат учительских команд

В Сахалинской области завершился Чемпионат учительских команд. Он проходил с 29 ноября. В нем приняли участие четыре команды из Южно-Сахалинска, Корсакова, сел Раздольное и Огоньки. Об этом сообщается на сайте Министерства образования региона.

Победителем соревнований стала команда «Эффект Розенталя» из школы села Раздольное Корсаковского района.

Конкурс проводился в два этапа. Заочный этап включал в себя несколько заданий. Так, команды должны были создать информационный ресурс и в соцсети «Инстаграм» рассказать о себе и своей работе. Также конкурсанты приняли участие в творческом фотокроссе на тему «Дома хорошо, а в школе лучше».

В рамках очного этапа педагоги подготовили выступления «Визитка команды», поработали над образовательным проектом по дистанционному обучению, провели «Час с классом» в незнакомой школе, а также представили свои педагогические методики.

По итогам конкурса будет создана сборная команда Сахалинской области, которая примет участие во всероссийском чемпионате в 2022 году.