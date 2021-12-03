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На замену натуральной коже в индустрии моды предложили «грибную кожу»

На замену натуральной коже в индустрии моды предложили «грибную кожу»

Калифорнийская компания MycoWorks, занимающаяся производством биоматериалов, предложила материал на основе грибного мицелия, который выглядит и чувствуется на ощупь как натуральная телячья или овечья кожа. Генеральный директор компании Мэтт Скаллин сказал, что «грибная кожа» открывает будущее дизайна, которое начинается с материала, а не с объекта, а также имеет значение для инноваций в производстве, выходящих за рамки индустрии моды.

Запатентованный компанией материал Fine Mycelium можно вырастить из грибов в лотках за несколько недель. Он воспроизводит внешний вид и ощущение кожи, превосходя ее по прочности и долговечности. Этот материал недавно дебютировал в высокой моде в виде эксклюзивной сумочки Hermès Victoria коллекции осень-зима 2021. «Грибную кожу» можно выращивать листами, заранее придавая им форму и размер, требуемые дизайнером, что устраняет необходимость в отходах при кройке.

Согласно отчету Statista Consumer Market Outlook Luxury Leather Goods Report, в связи с тем, что в 2019 году на изделия из кожи приходилось 15 % рынка предметов роскоши, экологически чистые альтернативы натуральной коже могут оказать существенное влияние на мир моды. Компания MycoWorks рассматривает и возможное партнерство с брендами массового рынка, включая возможное использование «грибной кожи» в обивке салонов автомобилей. Сейчас компания готовится открыть вторую фабрику в США.

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По материалам: polit.ru

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