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Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем

Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Ведущая Настя Ивлеева поделилась совместным фото с Элджем. Кажется, звезда на полном серьезе решила возобновить роман с бывшим мужем. Звезда Сети была замечена на террасе кипрского ресторана в компании Элджея, который уехал за границу ради получения нового паспорта. В Сети появилось видео, снятое папарацци, на котором ведущая во время свидания мило беседует с рэпером — будто и не было никакого развода. «Их встреча не выглядела деловой, даже несмотря на то, что звезды не флиртовали, а разговаривали очень серьезно и так тихо, что едва ли можно было что-то разобрать», — сообщает PeopleTalk.
Настя Ивлеева с бывшим мужем Настя, кстати, не скрывает от поклонников, что возобновила общение с рэпером. На днях она опубликовала в Инстаграме первое фото мужа после скандального развода. О том, что брак Ивлеевой рухнул стало известно летом. Тогда ведущая сказала: их пути разошлись, несмотря на то, что она продолжает его любить всем сердцем. «Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком», — говорила Настя. Напомним, что в светских кругах ходили упорные слухи об измене Элджея. Писали, что блогерша узнала о связи любимого с другой девушкой. Высказывались предположения, что разлучницей стала подруга Насти — Юлия Коваль. Однако Ивлеева эти слухи подтверждать не стала.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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