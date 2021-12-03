Новая Луна в Стрельце 4 декабря 2021 года: 3 обряда на благополучные перемены

Вадим Карасев

Новолуние — особое время, когда энергетика пространства изменяется, позволяя избавиться от трудностей и начать путь к счастью. 4 декабря каждый сможет изменить свою судьбу благодаря проведению простых обрядов, направленных на привлечение благополучных перемен.

Новолуние в декабре 2021 года будет особенным: 4 ноября пройдет солнечное затмение, которое усилит энергетику пространства. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать это время себе на пользу и провести обряды. С их помощью удастся изменить ход событий в свою пользу и привлечь благополучие.

Обряд в Новолуние на привлечение удачи

Заручиться поддержкой капризной Фортуны до конца 2021 года не составит труда, если 4 декабря провести ритуал на привлечение удачи. Для него понадобится белая свеча. Ее зажигают и ставят в центре комнаты, садятся рядом и всматриваются в пламя свечи, вспоминая все свои неудачи и проблемы, которые нужно разрешить. Их записывают на листке, который затем сжигают на пламени, приговаривая:

«Жизнь свою меняю, удачу привлекаю. Как Новая Луна на небе появится, так и везение придет. Солнце диск Луны скроет, проблемы мои к себе заберет, счастье на порог приведет».

Пепел развеивают по ветру, а свечу тушат. Ее зажигают в те моменты, когда нужно привлечь везение или сосредоточиться на решении сложных вопросов.

Обряд на перемены 4 декабря

Привлечь в жизнь позитивные события получится, если верно расставить приоритеты и следовать планам. Их записывают на листок бумаги и вешают на видное место. До листа дотрагиваются обеими ладонями, закрывают глаза и проговаривают:

«С Новой Луны все по-новому пойдет, жизнь изменится, счастье придет».

После этого приступают к воплощению запланированных дел, не отвлекаясь на посторонние дела. Важно никого не посвящать в свои планы, чтобы исключить конфликты или встречу с манипуляторами.

Привлечение позитивных перемен в декабрьское Новолуние

В день Новолуния учат заговор:

«Дверь открываю, счастье привлекаю, неудачи и проблемы за спиной оставляю».

Его используют в простом обряде, который поможет привлечь позитивные перемены. Заговор читают каждый раз, когда открывают двери, а затем плотно закрывают их за собой. Для того чтобы удача не заставила себя ждать, на каждую дверную ручку в доме повязывают красную нить, чтобы прикасаться к ней, открывая или закрывая двери.