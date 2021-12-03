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"Новые русские": "Кинопоиск" назвал 12 главных звезд российского кино ближайшего будущего

"Новые русские": "Кинопоиск" назвал 12 главных звезд российского кино ближайшего будущего

На днях "Кинопоиск" представил проект "Новые русские" и назвал 12 молодых актеров, которые, по мнению сервиса, станут "главными лицами российского кино" в ближайшем будущем.

Некоторые из них пока мало знакомы зрителям, другие уже успели им запомниться по участию в нашумевших проектах. В списке, к примеру, оказалась 25-летняя Софья Володчинская, снявшаяся в сериале "Топи". Ее коллегами по съемочной площадке в нем выступили Иван Янковский, Катерина Шпица, Тихон Жизневский и другие. В следующем году зрители увидят ее в сериале "The Телки" по роману Сергея Минаева. Вместе с ней в сериале снимаются такие звезды кино, как Оксана Акиньшина, Милош Бикович, Любовь Аксенова и Артем Ткаченко.


Софья Володчинская в сериале "Топи"

Также в список вошел 42-летний Сергей Гилев, карьера которого за последние два года стремительно пошла вверх. Он отметился ролями в таких громких сериалах, как "Чики" и "Содержанки 3", фильме "Нуучча". На 2022 год у Гилева уже запланировано несколько проектов. В одном из них, фильме Клима Шипенко "Декабрь", он снялся вместе с Александром Петровым и Кристиной Асмус.


Сергей Гилев в сериале "Чики"

Кроме того, перспективными "Кинопоиск" назвал сразу несколько звезд сериала "Перевал Дятлова" и Лену Тронину, снявшуюся в сериале про вебкам-порно Happy End.


Лена Тронина в сериале Happy End

Список всех героев проекта "Новые русские"

1. Екатерина Агеева ("Фея", "Хандра").

2. Софья Володчинская ("Топи").

3. Сергей Гилев ("Чики", "Содержанки 3", "Нуучча").

4. Полина Гухман ("Маша", "Сама дура", "Мир! Дружба! Жвачка!").

5. Эльдар Калимулин ("Днюха!", "Эпидемия", "Водоворот", "Калашников").

6. Михаил Кремер ("Игра на выживание", "Перевал Дятлова", "Готовы на все").

7. Валентина Ляпина ("Дорогой папа", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Нефутбол").

8. Мария Мацель ("Перевал Дятлова").

9. Александр Метелкин ("Перевал Дятлова", "Рашн Юг", "Совершенно летние").

10. Иван Мулин ("Молодежка: Лед и пламя", "Хрусталь", "Перевал Дятлова", "Будь моим Кириллом").

11. Михаил Тройник ("Чики", "Хандра", "День города").

12. Лена Тронина (Happy End).


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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