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Обратите внимание на эти две игры из Game Pass, которые скоро удалят

Обратите внимание на эти две игры из Game Pass, которые скоро удалят


Microsoft объявила список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине декабря. У игроков остается две недели, чтобы играть в 6 проектов, после чего их уберут из подписки. Две недели вполне достаточно, чтобы опробовать, или даже пройти, некоторые из этих игр. На наш взгляд, следует обратить внимание на два проекта — The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan и Beholder. Если вы их еще не пробовали по Game Pass, сейчас самое время это сделать.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan


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Первая часть трилогии (на данный момент) The Dark Pictures Anthology. Это игра в жанре интерактивного кино, созданная командой Supermassive Games, которая занималась разработкой эксклюзива Playstation 4 — игры Until Dawn.

Действия игры The Dark Pictures: Man of Medan разворачиваются на корабле-призраке, и от решений игроков зависит развитие сюжета. В игре пять героев, каждый из которых может погибнуть (а могут и сразу несколько). The Dark Pictures: Man of Medan — хорошая игра на вечер по подписке Game Pass, ее прохождение займет 3-4 часа, и если ранее вы не опробовали игру, стоит это сделать, пока ее не удалили.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan

Антология The Dark Pictures — цикл нелинейных киноигр в жанре хоррор с режимом совместной игры. В Man of Medan пятеро друзей отправились на дайвинг, но шторм превратил их поездку в настоящий кошмар

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Beholder


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Проект российской команды разработчиков, который подойдет далеко не всем, но пока его можно опробовать по Game Pass — стоит это сделать. Игра предлагает стать чиновником Карлом, который должен следить за порядком в многоквартирном доме в тоталитарном государстве. Карл должен выполнять задания от правительства, при этом решая постоянно и свои личные проблемы. В игре придется искать компромиссы между выполнением основных задач и побочных, постоянно принимать сложные решения в отношении жителей дома.

Beholder Complete Edition

Вы — домоуправляющий на службе тоталитарного Государства. Ваша работа — шпионить за жильцами, подглядывать за их жизнью, подслушивать разговоры и вести досье.
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По материалам: newxboxone

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