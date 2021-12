Обратите внимание на эти две игры из Game Pass, которые скоро удалят





Microsoft объявила список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине декабря. У игроков остается две недели, чтобы играть в 6 проектов, после чего их уберут из подписки. Две недели вполне достаточно, чтобы опробовать, или даже пройти, некоторые из этих игр. На наш взгляд, следует обратить внимание на два проекта — The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan и Beholder. Если вы их еще не пробовали по Game Pass, сейчас самое время это сделать.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan

Watch this video on YouTube

Первая часть трилогии (на данный момент) The Dark Pictures Anthology. Это игра в жанре интерактивного кино, созданная командой Supermassive Games, которая занималась разработкой эксклюзива Playstation 4 — игры Until Dawn.

Действия игры The Dark Pictures: Man of Medan разворачиваются на корабле-призраке, и от решений игроков зависит развитие сюжета. В игре пять героев, каждый из которых может погибнуть (а могут и сразу несколько). The Dark Pictures: Man of Medan — хорошая игра на вечер по подписке Game Pass, ее прохождение займет 3-4 часа, и если ранее вы не опробовали игру, стоит это сделать, пока ее не удалили.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan

Антология The Dark Pictures — цикл нелинейных киноигр в жанре хоррор с режимом совместной игры. В Man of Medan пятеро друзей отправились на дайвинг, но шторм превратил их поездку в настоящий кошмар



Перейти в Microsoft Store

Beholder

Watch this video on YouTube

Проект российской команды разработчиков, который подойдет далеко не всем, но пока его можно опробовать по Game Pass — стоит это сделать. Игра предлагает стать чиновником Карлом, который должен следить за порядком в многоквартирном доме в тоталитарном государстве. Карл должен выполнять задания от правительства, при этом решая постоянно и свои личные проблемы. В игре придется искать компромиссы между выполнением основных задач и побочных, постоянно принимать сложные решения в отношении жителей дома.

Beholder Complete Edition

Вы — домоуправляющий на службе тоталитарного Государства. Ваша работа — шпионить за жильцами, подглядывать за их жизнью, подслушивать разговоры и вести досье.

Перейти в Microsoft Store