Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на шопинге в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Рианна вновь в центре внимания. И если два дня назад фанаты обсуждали образ певицы с церемонии инаугурации Сандры Мэйсон, которая стала первым президентом Республики Барбадос, то сегодня по сети распространились новые фото Рири с бойфрендом.

Рианна и A$AP Rocky были замечены в Нью-Йорке, когда отправились на шопинг в модный район Сохо. И выглядели они соответствующе — поклонники звезд не скупятся на комплименты, называя их "самой стильной парой шоу-бизнеса".





A$AP Rocky и Рианна

Знаменитости встречаются чуть больше года, а в сентябре они вместе появились на красной дорожке Met Gala 2021 — для Рианны и A$AP Rocky это появление на публике стало дебютным выходом в свет в качестве пары.

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