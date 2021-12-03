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Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской компетентности

Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской компетентности

По итогам Всероссийской недели родительской компетентности родители могут получить доступ к материалам мероприятия, а также консультативную помощь. 

Всероссийская неделя родительской компетентности прошла с 15 по 19 ноября 2021 года. Мероприятие было организовано Минпросвещения России в рамках реализации национального проекта «Образование».

В ходе Недели проведены открытые лекции, вебинары, мастер-классы для родительского сообщества по наиболее актуальным темам в части развития, воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возникающих при этом трудностях. Также родители имели возможность бесплатно получить психолого-педагогические, методические консультации от ведущих российских экспертов. С материалами данного мероприятия можно ознакомиться в офлайн-формате.

При регистрации для доступа к материалам родители имеют возможность получить бесплатную консультативную помощь.

В работе Всероссийской недели родительской компетентности были задействованы специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Томского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Оренбургского государственного педагогического университета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского, Уральского государственного педагогического университета и Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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