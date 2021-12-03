Организаторов крупного наркосообщества задержали иркутские полицейские

Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области в отношении 14 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ - организация преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, злоумышленники занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах области через интернет-магазин и сеть тайников-закладок.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

—В рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа «Гром» пресекли деятельность преступного сообщества. Некоторых активных участников полицейские задержали в областном центре сразу по нескольким адресам. Среди них – лица, сбывавшие оптовые и розничные партии наркотических средств, хранившие и фасовавшие их. Во время задержания один из предполагаемых сбытчиков выбросил из окна детской комнаты своей квартиры сумки и пакеты с различными видами запрещенных веществ, упаковочным материалом и другими предметами. Кроме того, оперативники обнаружили синтетические наркотики в подушке, на которой спала его несовершеннолетняя дочь.

Установлены обстоятельства свыше 100 эпизодов противоправной деятельности. Из незаконного оборота изъято более четырех килограммов синтетических наркотиков и свыше 400 граммов марихуаны и гашиша.

Ирина Волк:

—Пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, восемь – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.



