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Пассажиры вынужденно севшего в Иркутске самолета улетели вечером 2 декабря

Пассажиры самолета, который летел из Магадана в Новосибирск и совершил вынужденную посадку в Иркутске, улетели к месту назначения резервным бортом в 20:00 2 декабря. Авиакомпания S7 Airlines предоставила им такой же Airbus 321, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе иркутского аэропорта.

2 декабря около 13:00 самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан — Новосибирск, совершил вынужденную посадку на аэродроме Иркутска. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту самолета находились 199 пассажиров, в том числе трое детей, и семь членов экипажа. Пострадавших нет. Проверки по факту произошедшего проводят СК и прокуратура.

Пресс-служба авиакомпании S7 Airlines дала журналисту IRK.ru официальный комментарий о причинах инцидента. «Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан — Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым. Все пилоты S7 Ailrines отрабатывают навыки ручного пилотирования в тренировочных полетах и сессиях на тренажере. Капитан воздушного судна принял решение совершить посадку на ближайшем запасном аэродроме, поскольку из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного, и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Иркутска. Для пассажиров готовится резервный борт, предлагается также переоформление на другие рейсы, предоставляется питание и напитки», — говорится в сообщении.

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По материалам: irk

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