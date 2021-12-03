Перед судом в Братске предстанет сотрудница ФСИН за аварию с пострадавшей

В Братске предстанет перед судом сотрудница ангарской исправительной колонии, по вине которой ее пассажирка сломала позвоночник. Женщину обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в августе 2021 года 42-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, двигалась по автодороге А331 «Вилюй» в Падунском районе Братска. Она нарушила правила дорожного движения и врезалась в другой автомобиль. В результате ДТП ее 18-летняя пассажирка сломала позвоночник. Дело направили в суд для рассмотрения.