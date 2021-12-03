Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Перед судом в Братске предстанет сотрудница ФСИН за аварию с пострадавшей

В Братске предстанет перед судом сотрудница ангарской исправительной колонии, по вине которой ее пассажирка сломала позвоночник. Женщину обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в августе 2021 года 42-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, двигалась по автодороге А331 «Вилюй» в Падунском районе Братска. Она нарушила правила дорожного движения и врезалась в другой автомобиль. В результате ДТП ее 18-летняя пассажирка сломала позвоночник. Дело направили в суд для рассмотрения.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

8 исторических фильмов ужасов, которые доказывают, что история может быть устрашающей
8 исторических фильмов ужасов, которые доказывают, что история может
Известные убийства, которые остаются нераскрытыми
Известные убийства, которые остаются нераскрытыми
Власти увеличили количество автобусов по маршрутам в Ленинский округ
Власти увеличили количество автобусов по маршрутам в Ленинский округ
Сбер провёл конференцию, посвящённую созданию Национального ESG-альянса
Сбер провёл конференцию, посвящённую созданию Национального
Перед судом в Братске предстанет сотрудница ФСИН за аварию с пострадавшей
Перед судом в Братске предстанет сотрудница ФСИН за аварию с
В Усть-Куте планируют создать производство по переработке пластика и резины
В Усть-Куте планируют создать производство по переработке пластика и
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области на выходных
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области на выходных
В Иркутской области по «Пушкинской карте» продано билетов на 7 миллионов рублей
В Иркутской области по «Пушкинской карте» продано билетов на 7
"Новые русские": "Кинопоиск" назвал 12 главных звезд российского кино ближайшего будущего
"Новые русские": "Кинопоиск" назвал 12 главных
Солнечное затмение 4 декабря 2021 года: прогноз для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Солнечное затмение 4 декабря 2021 года: прогноз для Знаков Зодиака от
Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской компетентности
Опубликованы материалы Всероссийской недели родительской
На Сахалине прошел Чемпионат учительских команд
На Сахалине прошел Чемпионат учительских команд

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network

Еще по теме

В Братске пойдет под суд предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина
Тулунчанин предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью коллеге
В Подмосковье пьяный полицейский спровоцировал аварию с тремя погибшими
Пьяная сотрудница полиции сбила насмерть двух человек в Серпухове