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Пешеход погиб под колесами автомобиля в Братском районе

Ночью 3 декабря в Братском районе сбил насмерть пешехода. ДТП произошло на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Зяба, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Направляясь со стороны Усть-Кута в сторону жилого района Гидростроитель Братска, 24-летний водитель Toyota сбил пешехода, который шел по дороге в попутном направлении.

От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств произошедшего.


Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

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По материалам: irk

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