Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Петру Федорову предлагают заморозить сперму

Петру Федорову предлагают заморозить сперму
Актер Петр Федоров признался, что над его личной жизнью жестоко шутят. Петр Федоров буквально нарасхват — каждый год выходят по три фильма с его участием, поэтому времени на личную жизнь совсем не остается. При этом актер очень хочет жениться и стать отцом. Сейчас актеру 39 лет. Друзья говорят, что если он в ближайшее время встретит девушку, которая родит ему ребенка, то будет престарелым отцом. То есть артисту будет 50, когда наследник будет учиться в младших классах школы. Федорова это немного смущает, но сделать с этим он пока ничего не может. «Мои коллеги-девушки шутят: «Петя, пора заморозить сперму!». Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: «Я не сына родил, я друга родил». Но у меня, видимо, будет по-другому», — вздыхает звезда.
Петр Федоров В позднем отцовстве он находит свои прелести, тем более несколько его близких друзей стали папами в зрелом возрасте. «Это осознанный кайф. У меня куча примеров перед глазами, доказывающих, насколько это прикольно. А если хватит духу, всегда можно усыновить ребенка. Никто не знает, как будет, главное — не придумывать себе трафаретики по жизни», — рассуждает Федоров в интервью Hello. При этом, если в ближайшее время актер станет отцом, то обязательно на время уйдет из профессии, чтобы заняться семей. Для него всегда было странно наблюдать, как актеры возят за собой на съемки детей, жен, даже животных. «Я бы не хотел себе такого папу. Я за декреты и выходы из профессии, ведь создать жизнь — это главный опыт. Он важнее ролей, наград и Голливуда...» — признается Петр. А вот какой он видит будущую избранницу, Федоров ответить не может. С годами его восприятие женщин сильно изменилось. Если раньше ему нужна была «вспышка» и красивая оболочка, то теперь его интересует личность и то, что находится в душе у человека.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2)
20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2)
Юлия Барановская сделала признание, почему вышла замуж за Андрея Аршавина
Юлия Барановская сделала признание, почему вышла замуж за Андрея
Сергей Шнуров заломил цену за свое выступление на Новом году
Сергей Шнуров заломил цену за свое выступление на Новом году
Петру Федорову предлагают заморозить сперму
Петру Федорову предлагают заморозить сперму
Певица Максим оказалась в должниках у налоговой
Певица Максим оказалась в должниках у налоговой
22-летняя дочка Варум и Агутина показала поцелуй с бойфрендом
22-летняя дочка Варум и Агутина показала поцелуй с бойфрендом
Юлия Пересильд занялась ремонтом и показала, как выглядит в естественном виде
Юлия Пересильд занялась ремонтом и показала, как выглядит в
Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо предоставить доступ к своим фото в обнаженном виде
Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо
Дашборду на Xbox Series X | S не хватает памяти для фонового воспроизведения видео
Дашборду на Xbox Series X | S не хватает памяти для фонового
The Gunk уже доступен для предустановки по Game Pass, в игре будет 17 достижений
The Gunk уже доступен для предустановки по Game Pass, в игре будет 17
Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X и Playstation 5
Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X
«МВидео» начало сбор заявок на покупку Xbox Series X
«МВидео» начало сбор заявок на покупку Xbox Series X

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей

Еще по теме

Петр Федоров ушел от гражданской жены и закрутил роман с моделью
Актер Петр Федоров отказался от постельных сцен с невестой Бондарчука
Петр Федоров отказался от постельных сцен с невестой Бондарчука
Петр Федоров снял звезду «Аритмии» и Витю АК-47 в фильме про наркотики и даркнет