Петру Федорову предлагают заморозить сперму

Актер Петр Федоров признался, что над его личной жизнью жестоко шутят. Петр Федоров буквально нарасхват — каждый год выходят по три фильма с его участием, поэтому времени на личную жизнь совсем не остается. При этом актер очень хочет жениться и стать отцом. Сейчас актеру 39 лет. Друзья говорят, что если он в ближайшее время встретит девушку, которая родит ему ребенка, то будет престарелым отцом. То есть артисту будет 50, когда наследник будет учиться в младших классах школы. Федорова это немного смущает, но сделать с этим он пока ничего не может. «Мои коллеги-девушки шутят: «Петя, пора заморозить сперму!». Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: «Я не сына родил, я друга родил». Но у меня, видимо, будет по-другому», — вздыхает звезда.Петр Федоров В позднем отцовстве он находит свои прелести, тем более несколько его близких друзей стали папами в зрелом возрасте. «Это осознанный кайф. У меня куча примеров перед глазами, доказывающих, насколько это прикольно. А если хватит духу, всегда можно усыновить ребенка. Никто не знает, как будет, главное — не придумывать себе трафаретики по жизни», — рассуждает Федоров в интервью Hello. При этом, если в ближайшее время актер станет отцом, то обязательно на время уйдет из профессии, чтобы заняться семей. Для него всегда было странно наблюдать, как актеры возят за собой на съемки детей, жен, даже животных. «Я бы не хотел себе такого папу. Я за декреты и выходы из профессии, ведь создать жизнь — это главный опыт. Он важнее ролей, наград и Голливуда...» — признается Петр. А вот какой он видит будущую избранницу, Федоров ответить не может. С годами его восприятие женщин сильно изменилось. Если раньше ему нужна была «вспышка» и красивая оболочка, то теперь его интересует личность и то, что находится в душе у человека.