Певица Максим оказалась в должниках у налоговой

Певица Максим не заплатила сотни тысяч налогов. Среди представителей российского шоу-бизнеса есть те, кто не успел оплатить налоги за недвижимость, транспорт и землю. Рекордсменом среди всех стал Филипп Киркоров. Его долг составляет более миллиона рублей. Почти в два раза меньше у певицы МакSим, которая почти все лето боролась за жизнь. После выздоровления артистка запустила собственную школу искусств для детей, помещение для которого решила купить. Теперь ей приходится платить налог за учебные классы.Певица Максим Вся недвижимость, как жилая, так и нежилая, обходится знаменитой налогоплательщице в 253 тысячи рублей в год. Как известно, проживает звезда в роскошных апартаментах в ЖК «Триумф-Палас». За земельный участок Максимова задолжала 7 тысяч рублей, а за авто ей пришла платежка на 151 тысячу. В целом Марина должна государству 411 692 рубля. Об этом пишет «Комсомольская правда». Чуть меньше суммы у Аниты Цой и Олега Меньшикова. Артистка должна 203 566 рублей — за автомобиль, квартиру и землю. Актер и худрук Театра Ермоловой не погасил долг в размере 139 190 рублей. В сумму входит налог на имущество (96 тысяч рублей), авто (32 тысячи) и землю (11 тысяч).