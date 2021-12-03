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Похорошевшая Юлия Савичева объяснила изменения во внешности

Похорошевшая Юлия Савичева объяснила изменения во внешности
34-летнюю певицу Юлию Савичеву заподозрили в пластике, поэтому артистка решила рассказать, почему изменилось ее лицо. Одни звезды мечтают о том, чтобы публика не заметила результат очередной сделанной пластической операции, а Юлия Савичева, наоборот, ждала, когда фанаты обратят на изменения в её внешности. Певица сильно изменилась внешне за последнее время. Оказалось, что Савичева занялась исправлением неправильного прикуса. Юлия поделилась двумя фото, на которых заметна очевидная разница в улыбке. Из-за профессии она не могла поставить брекеты, поэтому стоматолог посоветовал обратить внимание на элайнеры. Этот метод отлично подошел исполнительнице. Во время выступлений или записи новых песен, она снимает каппу, а потом возвращает её на место.
Юлия Савичева «В последнее время часто замечаю комментарии о том, что я сделала пластику лица. На самом деле все очень просто, я уже практически год ношу лайнеры для выправления прикуса. Результат я увидела уже через полгода, лицо начало меняться, нижняя часть вытягиваться. И я ждала, когда люди начнутся замечать и писать об этом. Сегодня я сравнила: слева фото сделано вчера, справа — пять лет назад. Даже невооруженным глазом видно, как поменялась улыбка», поделилась Юлия в Instagram. Стоит отметить, что поклонники ранее не замечали особых проблем с улыбкой Савичевой. Более того, кто-то из фанатов написал о том, что раньше певица выглядела более естественно. «Юля в любом образе красавица😃👍», «Юлия, приветствую! На любом фото ты прекрасна🔥 на давнишнем фото улыбка- не уступает новому формату🔥», «Юля, ты прекрасна на обоих фото», «На обоих фотках красива ❤️❤️❤️🔥🔥», - откликнулись поклонники. Ранее еще несколько звезд рассказали об успешном исправлении прикуса. Мирослава Карпович, например, сильно переживала из-за того, какими данными её наградила природа. Комплексовала из-за улыбки и Ирина Горбачева, поэтому тоже носила каппы. А вот Регина Тодоренко решила на «металл» во рту, который не мешает ей ни сниматься в шоу, ни работать ведущей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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