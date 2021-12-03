Порядок признания граждан малоимущими предложили поменять

10:37 Автор: Варвара Комарова

Законопроект: № 30066-8

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За Правду» во главе с Сергеем Мироновым, а также сенатор Ольга Епифанова, внесли в Госдуму законопроект, предлагающий учитывать доходы для получения государственной cоцпомощи только после вычета налогов и сборов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе думы.

Согласно действующей норме, статус малоимущего и право на социальную помощь присваиваются россиянам в том случае, если среднедушевой доход семьи или одного человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Методику расчёта прожиточного минимума предложили изменить

Речь идёт в том числе об обеспечении необходимыми лекарствами, путёвками в санаторий на профилактическое лечение, бесплатном проезде на пригородных электричках и к месту лечения в другие города, а также социальных пособиях, субсидиях и прочих выплатах.

При этом доходы членов семьи и одиноких граждан учитываются до вычета налогов и сборов. Авторы инициативы для определения права на льготы предлагают считать доходы уже после всех вычетов. «Это позволит оказывать государственную социальную помощь всем категориям граждан, чьи реальные доходы ниже прожиточного минимума», — говорится в пояснительной записке.





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Правительство инициативу не поддержало. В кабмине отметили, что величина прожиточного минимума как по России, так и в субъектах, связана с медианным доходом, который определяется на основании информации о величине доходов до вычета налогов.

Предлагаемая норма «противоречит комплексному подходу к учёту доходов семьи и дохода одиноко проживающего гражданина». В случае принятия изменений возникнут дополнительные расходы федерального бюджета, а источники финансирования в законопроекте не указаны, подчеркнули в Правительстве.

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