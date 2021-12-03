"Правда ли, что хамить — у нас в крови?": Алексей Пивоваров разбирается в этом вопросе в новом выпуске "Редакции"

Вадим Карасев

Сегодня 47-летний журналист Алексей Пивоваров представил очередной выпуск своего YouTube-шоу "Редакция", который посвятил проблеме хамства в России.

Есть устоявшееся мнение, что хамство — в нашем культурном коде. Ведь само это русское слово, как замечал Сергей Довлатов, непереводимо. Но правда ли, что в России как-то особенно много хамят?

— задался вопросом автор программы.Толковый словарь В. В. Лопатина дает определение хаму как "грубому, наглому и невежественно-самодовольному человеку", а толковый словарь А. П. Евгеньевой определяет хамство как "некультурность, невежество, свойственные хаму".

Пивоваров рассказал, что с просьбой снять выпуск о хамстве к авторам программы обратились врачи, которые сталкиваются с этим в своей работе постоянно. Порассуждать о хамстве и о том, является ли это явление исключительно российским, Пивоваров пригласил людей самых разных профессий. Приводим основные моменты.





Сергей Минаев, журналист: почему в России принято хамить и почему хамят начальники

Это чрезвычайно важная составляющая, но важнее нее — это даже не беспомощность жертв, а социальная одобряемость. Это абсолютно социально одобряемое поведение. Как только человек получает минимальную власть — вахтер, охранник, менеджер, — он моментально начинает ей пользоваться.





Сергей Минаев

Ирина Гросс, психолог: о портрете типичного хама

Часто это человек, не совсем уверенный в себе. Это человек, у которого нет чувства собственного достоинства и чувства самоуважения. Он не чувствует себя уважаемым в этом мире, поэтому ему важно проявлять свою власть.





Ирина Гросс

Максим Котов, врач-онколог: о хамстве в медицине

Оно проявляется с обеих сторон (и врачей, и пациентов. — Прим. ред.). Прежде всего я думаю, что это хамство со стороны докторов, а точнее, со стороны представителей здравоохранения. Думаю, что специалисты высокого класса понимают, что они обладают определенными навыками и они весьма конкурентоспособны — у них пациенты будут всегда. И у них возникает чувство превосходства. Авторитарный стиль управления в медицине сохраняется.





Максим Котов

Мария Ровинская, лингвист: о различии между хамством и хейтом в интернете

В хамстве мне кажется важным проявление эмоций по спровоцированному поводу, а не желание сделать что-то неприятное собеседнику. Когда мы говорим про травлю, там задача есть. Хейтер же читает, выясняет подробности личной жизни, кто куда пошел, кто что написал. Для хама вы неважны, вас нет.

Сетевой хейт — это наследник хамства, потому что там чувство вседозволенности и/или безнаказанности безгранично. В социальных сетях люди проявляются феерически.





Мария Ровинская

Джошуа Яффа, американский журналист, который уже 10 лет живет в России: о том, что такое хамство

Это некая склонность, привычка, какая-то мышечная память, побуждающая грубить в агрессивной форме. Для меня хамство ассоциируется с неким неожиданным поворотом в общении, внезапным проявлением агрессии.

Хамство не типично русское явление. Я не хотел бы быть тем человеком, который сказал бы, что мы в Америке постоянно улыбаемся друг другу, помогаем, всячески поддерживаем позитивное настроение, а только в вашей России все мрачные и друг другу хамят. Но форма общения в России действительно иная.





Есть ли какое-то особенное российское хамство?

Джошуа ЯффаДаНетМариана Панкина