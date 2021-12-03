Пути лечения дислексии есть, их только надо найти для конкретного ребенка

Главное при обнаружении у ребенка характерных трудностей в обучении – найти действенные варианты коррекции его состояния и шаг за шагом спокойно выполнять рекомендации, считает Дзерасса Гояева, научный сотрудник Научно-образовательного центра Нейрокогнитивных исследований (МЭГ-Центр) при Московском государственном психолого-педагогическом университете, куратор ресурсного класса столичной школы № 1367, руководитель научно-методического отдела компании iSmart.

По ее мнению, в школах нужно проводить регулярные мероприятия по информированию родителей о текущем положении дел в ситуации с обнаружением у детей расстройств с письмом и речью. Они позволяют развеять мифы о том, что, если признать у ребенка подобные проблемы, к нему приклеится ярлык «не такого».

«Прежде всего, необходим спокойный диалог между учителем и родителями, с которыми у него могут быть разные взгляды на ситуацию с ребенком. Важно выстроить общее коммуникативное пространство, в рамках которого учитель сможет показать динамику обучения учащегося, предложить конкретные решения вопроса с усвоением программы при дислексии. Также крайне необходимо дать понимание важности работы со специальными педагогами (логопед и дефектолог), обладающими нужными профессиональными компетенциями для оказания эффективной и своевременной помощи», – отметила эксперт в эфире онлайн-программы «Образовательная среда»

Дзерасса Гояева поясняет, что выстроить диалог с родителем можно на основе результатов тестирования или материальных свидетельств (контрольных работ, диктантов). Это поможет наглядно аргументировать позицию педагога и продемонстрировать сложности, которые может испытывать учащийся. Впоследствии результаты скрининговых обследований можно использовать для обоснования организации психолого-педагогического консилиума на базе школы и/или с дальнейшим направлением на прохождение ЦПМПК для получения заключения. Только при наличии данного заключения школа имеет основание для оказания помощи учащемуся.



При построении диалога с родителями всегда важно обозначить картину целиком: к чему приведет игнорирование трудностей, какое лавинообразное нарастание дефицитов это может вызвать.

«И, конечно, необходимо не только бережно по отношению к родителям обозначить проблему, но и предоставить корректные пути решения и перспективы, открывающиеся при использовании этих путей: например, если заниматься с ребенком по корректной программе, к каким положительным изменениям и через какое время это может привести», – советует специалист.