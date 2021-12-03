Родительские субботы в 2022 году

Вадим Карасев

В православии для поминания усопших отводятся определенные дни, названные родительскими субботами. Ежегодно их даты меняются, и узнать о них поможет церковный календарь. С ним получится подготовиться ко всем датам 2022 года и вовремя посетить поминальные службы.

Дань памяти умершим отдают во всех религиях, и православные верующие молятся за души своих близких. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, когда именно проходят поминальные дни, чтобы не пропустить ни одной даты. Соблюдая правила, установленные церковью, верующие смогут не только помянуть усопших, но и очистить свои души от негатива.

Даты Вселенских Родительских суббот 2022 года

Первой в списке будет Великая Мясопустная суббота, которую отмечают за неделю до начала Великого поста. В 2022 году эта дата выпадает на 28 февраля. В день поминовения верующие молятся за всех крещеных, покинувших этот мир. Перед службой передают записки с именами тех, за чьи души нужно молиться, а также посещают погосты, чтобы зажечь свечи и помолиться. Священнослужители призывают провести день поминовения в кругу близких и устроить обед, чтобы вспомнить о тех, кто отправился в царствие небесное.

Второй Вселенской субботой будет Троицкая, и ее дата — 11 июня. В этот день верующие посещают поминальные службы, убираются на погостах и высаживают живые цветы. На могилах зажигают свечи и молятся, вспоминая усопших добрыми словами.

Родительские субботы Великого поста в 2022 году

Великий пост соблюдают все верующие. Во время всего поста выделяются дни поминовения, когда живые поминают усопших и молятся о своих душах, чтобы очиститься от грехов и продолжать путь к свету, отвергая тьму. Во время этих дней памяти службы по усопшим проводятся после основных молебнов, когда священнослужители и прихожане возносят общие и частные поминальные молитвы пред святыми ликами. После служб верующие смогут посетить кладбища, вновь прибраться на могилах, а также оставить угощения в церкви или раздать помин встречным прохожим. После посещения погостов принято устраивать поминальный обед в кругу близких родственников.

Частные поминальные дни в 2022 году

Родительская суббота второй седмицы поста будетРодительская суббота третьей седмицы пройдетРодительская суббота четвертой седмицы состоится

Поминальные дни будут проходить на протяжении всего года, и родственники усопших смогут помянуть их в молитвах, посетить могилы и устроить поминальные обеды. В эти дни Небеса также открыты и внемлют каждому слову, неся успокоение живым и открывая небесные Врата для душ, покинувших этот мир.

3 мая будет Радоница — еще одна поминальная дата 2022 года. В день поминовения не льют слез печали, а радуются, что души усопших направляются в Царствие Небесное, и возносят молитвы об отпущении грехов.

9 мая проводят панихиду всем павшим воинам, благодаря их за великую жертву ради всех живых. Поминальная служба проводится во всех храмах и церквях. Все верующие могут возложить венки к памятникам и частным образом помолиться за своих усопших родственников.

22 июня вновь молятся по усопшим, и на этот раз вспоминают воинов, павших во время Великой Отечественной войны. Во время панихиды поминают и близких, которые покинули мир живых.

11 сентября состоится еще одна частная родительская суббота по павшим воинам. В этот день усопших благодарят за доблесть и отвагу, моля Господа позаботиться об их душах.

5 ноября состоится Дмитриевская родительская суббота, во время которой молитвы возносят великомученику Дмитрию Солунскому, вспоминая павших воинов Куликовского сражения. Не забывают верующие и помолиться о почивших близких.

19 ноября пройдет последняя родительская суббота — Михайловская. В этот день вновь посещают церкви и храмы для вознесения молитв, а затем убираются на погостах, подготавливая могилы к зиме.