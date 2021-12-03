Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские космонавты пригласили студентов на олимпиаду "Я — профессионал"

Российские космонавты пригласили студентов на олимпиаду "Я — профессионал"

Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров обратились к студентам с Международной космической станции. Они пригласили студентов принять участие во Всероссийской олимпиаде "Я — профессионал".

"Сейчас вы проживаете удивительную студенческую пору, в которую перед вами открыты все двери. При желании и упорстве вам могут покориться любые возможности — хоть на Земле, хоть в космосе", — обратился к молодым людям Шкаплеров.

"Мы ежедневно видим нашу страну из космоса и гордимся, что в ней есть такие активные и талантливые ребята, в руках которых будущее. Именно вы можете создавать мир, в котором вы мечтаете жить и работать, ведь все, что для этого нужно, у вас уже есть — целеустремленность, упорство, жажда знаний. Поверьте, даже самые грандиозные перемены начинаются с маленького шага", — подчеркнул Дубров.

Дубров и Шкаплеров напомнили, что среди 72 направлений на олимпиаде есть и "Освоение космоса".

Регистрация участников на V сезон олимпиады завершится 7 декабря 2021 года. Отборочный этап пройдет с 10 по 26 декабря в онлайн-формате, а заключительный этап продлится с февраля по апрель 2022 года. Все победители получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Российские космонавты пригласили студентов на олимпиаду "Я — профессионал"
Российские космонавты пригласили студентов на олимпиаду "Я —
Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой
Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой
В Черемхово водитель Toyota сбил поскользнувшуюся на дороге 15-летнюю девочку
В Черемхово водитель Toyota сбил поскользнувшуюся на дороге 15-летнюю
В середине 2022 года в Улан-Удэ откроют кладбище домашних животных
В середине 2022 года в Улан-Удэ откроют кладбище домашних животных
602 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
602 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Амельченкова объяснила, что общего между работой волонтера и депутата
Амельченкова объяснила, что общего между работой волонтера и депутата
Власти Иркутска призывают вандалов прекратить разрисовывать фасады домов
Власти Иркутска призывают вандалов прекратить разрисовывать фасады
Пассажиры вынужденно севшего в Иркутске самолета улетели вечером 2 декабря
Пассажиры вынужденно севшего в Иркутске самолета улетели вечером 2
«Слата» приглашает к сотрудничеству производителей Иркутской области
«Слата» приглашает к сотрудничеству производителей Иркутской области
Животное-покровитель 2022 года: что важно знать о Тигре
Животное-покровитель 2022 года: что важно знать о Тигре
Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре
Фантастический детектив Lacuna выйдет на Xbox в декабре
Депутаты новой волны обсудили реалии и перспективы волонтерского движения в России
Депутаты новой волны обсудили реалии и перспективы волонтерского

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о

Еще по теме

Россияне обнаружили инопланетные бактерии на поверхности МКС
Российские космонавты побили рекорд работы в открытом космосе
Установлен новый рекорд по пребыванию в российских скафандрах в открытом космосе
Русские космонавты с МКС поздравили граждан с Новым годом