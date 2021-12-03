Российские космонавты пригласили студентов на олимпиаду "Я — профессионал"

Вадим Карасев

Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Антон Шкаплеров обратились к студентам с Международной космической станции. Они пригласили студентов принять участие во Всероссийской олимпиаде "Я — профессионал".

"Сейчас вы проживаете удивительную студенческую пору, в которую перед вами открыты все двери. При желании и упорстве вам могут покориться любые возможности — хоть на Земле, хоть в космосе", — обратился к молодым людям Шкаплеров.

"Мы ежедневно видим нашу страну из космоса и гордимся, что в ней есть такие активные и талантливые ребята, в руках которых будущее. Именно вы можете создавать мир, в котором вы мечтаете жить и работать, ведь все, что для этого нужно, у вас уже есть — целеустремленность, упорство, жажда знаний. Поверьте, даже самые грандиозные перемены начинаются с маленького шага", — подчеркнул Дубров.

Дубров и Шкаплеров напомнили, что среди 72 направлений на олимпиаде есть и "Освоение космоса".

Регистрация участников на V сезон олимпиады завершится 7 декабря 2021 года. Отборочный этап пройдет с 10 по 26 декабря в онлайн-формате, а заключительный этап продлится с февраля по апрель 2022 года. Все победители получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.