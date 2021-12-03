Русский язык в «Артеке» будут изучать 20 сирийских школьников

При поддержке Министерства просвещения «Артек» принял 20 сирийских школьников – победителей олимпиады по русскому языку в 2021 году. В Международном детском центре ребята будут заниматься по дополнительным общеразвивающим программам и практиковать русский язык, приобщаться к традициям празднования Нового года. В «Артеке» побывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. В знак международной дружбы артековцы высадили дерево рядом со стелой Международного детского центра, сообщает Минпросвещения России.

Министерство просвещения и «Артек» традиционно поддерживают детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 2017 года Международный детский центр принимает детей из Сирии. Здесь ребята включаются в мирную жизнь, участвуют в образовательных программах, находят новых друзей.

«Министерство просвещения уделяет особое внимание продвижению русского языка за рубежом, поддержке образования на русском языке в других странах, укреплению международного сотрудничества в сфере образования. Учёба в «Артеке» – это уникальная возможность для ребят из Сирии глубже погрузиться в русскоязычную среду, наши культурные традиции. Уверен, что они проведут это время с пользой, общаясь на русском языке, совершенствуя свои языковые навыки, а также, что не менее важно, приобретут здесь новых друзей, получат яркие эмоции и незабываемые впечатления и вернутся домой с приятными воспоминаниями, которые останутся с ними на всю жизнь», – сказал Сергей Кравцов.

«Когда мы изучаем другую культуру – это многознание, для нас это очень важно. Ещё я изучаю русский, потому что в Сирии была война, а российские солдаты помогали нам сохранить мир. Изучение русского – это как благодарность им», – делится Найя Дайюб.

Юные сирийцы уже подружились со своими вожатыми, выучили артековские речёвки и поделились первыми впечатлениями от смены в отрядном кругу.

«Я очень люблю Россию. Здесь, в «Артеке», очень интересно. Новый день – прекрасный! Мы познакомились с Сашей, Лерой и Настей – это наши вожатые. Они добрые, красивые. Мы как друзья и одна семья», – говорит Шагд Дарвиш.

Знакомство с историей, культурой, традициями «Артека» и России продолжилось на космической выставке во дворце Суук-Су и в студии хохломской росписи. Ребята также прогулялись вдоль моря по набережной и загадали желания у артековской «Золотой рыбки».

«Моя первая мечта была попасть в Россию, и я здесь. Моя вторая мечта – учиться в России в медицинском университете. Мне 17 лет, скоро я окончу школу. Буду очень стараться, чтобы вернуться сюда и поступить», – рассказывает Махар Салман.

Впереди у артековцев из Сирии целая смена. 9 декабря дети примут участие в Дне героев Отечества: возложат цветы к памятным местам «Артека» и смогут рассказать о своих героях. Ярким событием станет праздник науки, творчества и спорта «КОСМОСSTARS»: артековцы поучаствуют в мастер-классах, запустят космические модели, изготовят новогодние сувениры. И, конечно, встретятся с любимым зимним волшебником детей в России – Дедом Морозом.

«Дружба, которая формируется сегодня в «Артеке» у детей из разных стран, – залог международного взаимопонимания в будущем. В этом суть «Артека» как центра детской дипломатии: здесь дети из разных стран объединяются и дружат ради сохранения мира на Земле. А из детской дружбы вырастает международное сотрудничество», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.