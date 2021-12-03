Saxo Bank: Spotify и Apple Music проиграют музыкальным NFT-платформам

Развитие платформ на базе NFT, позволяющих исполнителям продавать цифровые права на музыку напрямую слушателям, приведет к краху традиционных стриминговых сервисов вроде Spotify и Apple Music. К такому выводу пришли специалисты датского инвестиционного банка Saxo Bank в своем прогнозе на 2022 год.

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Они отметили, что звукозаписывающие лейблы и стриминговые сервисы получают более 75% выплат за прослушивание потоковой музыки. Исполнители недовольны несправедливой моделью распределения дохода.

Платформы на базе NFT позволяют им получать деньги в режиме реального времени, минуя посредников. Пользователи инновационных сервисов, в свою очередь, могут быть уверены, что их средства идут напрямую любимому музыканту.

По мнению специалистов инвестбанка, появление подобных продуктов означает смену парадигмы в индустрии. Они полагают, что в 2022 году все больше популярных исполнителей начнут изымать свои композиции с традиционных платформ, которые в результате проиграют.

Уже сейчас NFT-платформы достаточно популярны как среди пользователей, так и исполнителей. В них инвестируют даже музыкальные лейблы, что свидетельствует о их вере в новую модель дистрибуции.

В ноябре основанная диджеем 3LAU (Джастин Блау) Royal закрыла раунд финансирования на $55 млн Платформу поддержали исполнители The Chainsmokers, Nas, Logic, Стеффлона Дон, Kygo и Joyner Lucas & Disclosure, а также компания Crush Music. Последняя является менеджером таких групп, как Green Day, Panic! At the Disco и Fall Out Boy.

Напомним, в июле СМИ сообщали о планах Tencent и Spotify вывести совместное предприятие — QQ Music — на рынок NFT.