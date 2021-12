Saxo Bank: Spotify и Apple Music проиграют музыкальным NFT-платформам

Развитие платформ на базе NFT, позволяющих исполнителям продавать цифровые права на музыку напрямую слушателям, приведет к краху традиционных стриминговых сервисов вроде Spotify и Apple Music. К такому выводу пришли специалисты датского инвестиционного банка Saxo Bank в своем прогнозе на 2022 год.

