Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Saxo Bank: Spotify и Apple Music проиграют музыкальным NFT-платформам

Saxo Bank: Spotify и Apple Music проиграют музыкальным NFT-платформам


Развитие платформ на базе NFT, позволяющих исполнителям продавать цифровые права на музыку напрямую слушателям, приведет к краху традиционных стриминговых сервисов вроде Spotify и Apple Music. К такому выводу пришли специалисты датского инвестиционного банка Saxo Bank в своем прогнозе на 2022 год.



Они отметили, что звукозаписывающие лейблы и стриминговые сервисы получают более 75% выплат за прослушивание потоковой музыки. Исполнители недовольны несправедливой моделью распределения дохода.


Платформы на базе NFT позволяют им получать деньги в режиме реального времени, минуя посредников. Пользователи инновационных сервисов, в свою очередь, могут быть уверены, что их средства идут напрямую любимому музыканту.


По мнению специалистов инвестбанка, появление подобных продуктов означает смену парадигмы в индустрии. Они полагают, что в 2022 году все больше популярных исполнителей начнут изымать свои композиции с традиционных платформ, которые в результате проиграют.


Уже сейчас NFT-платформы достаточно популярны как среди пользователей, так и исполнителей. В них инвестируют даже музыкальные лейблы, что свидетельствует о их вере в новую модель дистрибуции.


В ноябре основанная диджеем 3LAU (Джастин Блау) Royal закрыла раунд финансирования на $55 млн Платформу поддержали исполнители The Chainsmokers, Nas, Logic, Стеффлона Дон, Kygo и Joyner Lucas & Disclosure, а также компания Crush Music. Последняя является менеджером таких групп, как Green Day, Panic! At the Disco и Fall Out Boy. 


Напомним, в июле СМИ сообщали о планах Tencent и Spotify вывести совместное предприятие — QQ Music — на рынок NFT.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Сенатор США запросила от Greenidge Generation данные о воздействии майнинга на экологию
Сенатор США запросила от Greenidge Generation данные о воздействии
SEC отклонила заявку WisdomTree на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку WisdomTree на запуск спотового биткоин-ETF
Saxo Bank: Spotify и Apple Music проиграют музыкальным NFT-платформам
Saxo Bank: Spotify и Apple Music проиграют музыкальным NFT-платформам
Утверждены аккредитационные показатели для школ и организаций СПО
Утверждены аккредитационные показатели для школ и организаций СПО
Завершается приём заявок на участие в Фестивале методических разработок «Кинопедагогика»
Завершается приём заявок на участие в Фестивале методических
Пути лечения дислексии есть, их только надо найти для конкретного ребенка
Пути лечения дислексии есть, их только надо найти для конкретного
Будьте внимательны к детям, тогда лечение можно начать своевременно
Будьте внимательны к детям, тогда лечение можно начать своевременно
Родительские субботы в 2022 году
Родительские субботы в 2022 году
15 минут нового геймплея Dying Light 2 от разработчиков
15 минут нового геймплея Dying Light 2 от разработчиков
Команда Xbox исправила проблемы в TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect
Команда Xbox исправила проблемы в TimeSplitters 2 и TimeSplitters:
Российские космонавты пригласили студентов на олимпиаду "Я — профессионал"
Российские космонавты пригласили студентов на олимпиаду "Я —
Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой
Битва купальников: Снежана Георгиева против Натальи Давыдовой

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network

Еще по теме

Шокирующие прогнозы от Saxo Bank: В 2019 году Германию ждет спад экономики
Saxo Bank: Экономика РФ вырастет на 1,5-2 процента в 2019 году
Apple в следующем году может купить компанию Tesla
Saxo Bank разобрал варианты итогов выборов в США и их влияния на валюты