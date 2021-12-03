SEC отклонила заявку WisdomTree на запуск спотового биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявление управляющей компании WisdomTree на регистрацию спотового биткоин-ЕTF.

Ведомство сослалось на отсутствие соглашений о совместном надзоре и неспособность пресечь мошенническую или манипулятивную практики на спотовом рынке.

«Комиссия пришла к выводу, что BZX [альтернативная платформа Чикагской биржи опционов, совместно с которой WisdomTree подала заявку] не смогла в соответствии с законом о ценных бумагах и процедурными правилами показать, что ее заявление соответствует требованиям Раздела 6(b)(5) закона», — говорится в сообщении.

Схожие формулировки содержались в отказе SEC на листинг аналогичного инструмента от VanEck.

24 декабря Комиссия рассмотрит заявку на запуск спотового биткоин-ЕTF от Kryptoin. В дальнейшем — от Valkyrie Digital Assets, SkyBridge Capital с First Trust Advisors, Fidelity Investments, 21Shares с ARK Invest, Global X, Bitwise и Grayscale Investments.

Напомним, в Grayscale допустили, что SEC нарушила закон при одобрении фьючерсных биткоин-ETF.

До этого аналитики Bloomberg усомнились в одобрении регулятором спотового биткоин-фонда ранее ETF на базе торгуемых на CME производных контрактов на Ethereum.



