Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Семь школ Иркутска перевели на дистанционный режим из-за заболеваемости ОРВИ

Семь школ Иркутска перевели на дистанционный формат обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, рассказали в департаменте образования города. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Иркутска.

Еще 203 отдельных класса 58 образовательных учреждений тоже учатся дистанционно. Кроме того, медики продолжают регистрировать случаи заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей. На сегодня COVID-19 болеют 424 школьника.

В школах Иркутска усилили контроль за состоянием здоровья детей. Департамент образования городской администрации напоминает родителям, что в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ не следует отправлять его в школу. Необходимо обратиться к врачу.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в школах организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм: установлены рециркуляторы воздуха, емкости с антисептиком для обработки рук. В школах контролируют состояние здоровья детей, измеряют температуру. Вакцинацию против COVID-19 прошли 87% педагогов города.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

На замену натуральной коже в индустрии моды предложили «грибную кожу»
На замену натуральной коже в индустрии моды предложили «грибную кожу»
Парень из обычного пушистого пса сделал жирафа, чем вызвал бурную реакцию в интернете
Парень из обычного пушистого пса сделал жирафа, чем вызвал бурную
Семь школ Иркутска перевели на дистанционный режим из-за заболеваемости ОРВИ
Семь школ Иркутска перевели на дистанционный режим из-за
В Иркутске водитель Lada после погони притворился пассажиром
В Иркутске водитель Lada после погони притворился пассажиром
Иркутские врачи рассказали, как пройти реабилитацию при постковидном синдроме
Иркутские врачи рассказали, как пройти реабилитацию при постковидном
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Братском районе
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Братском районе
Организаторов крупного наркосообщества задержали иркутские полицейские
Организаторов крупного наркосообщества задержали иркутские полицейские
МегаФон выяснил, что читают в Иркутской области
МегаФон выяснил, что читают в Иркутской области
Тираннозавр Тристан Отто страдал от остеомиелита
Тираннозавр Тристан Отто страдал от остеомиелита
Форум «Волонтеры «Знания»: лидерство и soft skills» открылся во Владивостоке
Форум «Волонтеры «Знания»: лидерство и soft skills» открылся во
В Курганской области назвали победителей дополнительного конкурсного отбора по программе «Земский учитель»
В Курганской области назвали победителей дополнительного конкурсного
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Министерство школьной моды РДШ»
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Министерство

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей

Еще по теме

Все школы Орла закрываются на карантин
В Тюменской области из-за вспышки ОРВИ на карантин закрыли более 180 школ
С 15 ноября иркутские школьники выйдут на занятия в обычном режиме
В Саратовской области закрыли на карантин семь школ и детсад