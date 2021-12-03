Семь школ Иркутска перевели на дистанционный режим из-за заболеваемости ОРВИ

Семь школ Иркутска перевели на дистанционный формат обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, рассказали в департаменте образования города. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Иркутска.

Еще 203 отдельных класса 58 образовательных учреждений тоже учатся дистанционно. Кроме того, медики продолжают регистрировать случаи заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей. На сегодня COVID-19 болеют 424 школьника.

В школах Иркутска усилили контроль за состоянием здоровья детей. Департамент образования городской администрации напоминает родителям, что в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ не следует отправлять его в школу. Необходимо обратиться к врачу.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в школах организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм: установлены рециркуляторы воздуха, емкости с антисептиком для обработки рук. В школах контролируют состояние здоровья детей, измеряют температуру. Вакцинацию против COVID-19 прошли 87% педагогов города.