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Сенатор США запросила от Greenidge Generation данные о воздействии майнинга на экологию

Сенатор США запросила от Greenidge Generation данные о воздействии майнинга на экологию


Член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен обеспокоилась воздействием майнинговой компании Greenidge Generation на окружающую среду. Она потребовала от CEO Деффри Кирта предоставить подробные данные о деятельности.


По мнению сенатора, потребление электроэнергии при добыче биткоина «сопоставимо с показателями Дании, Чили, Аргентины и штата Вашингтон».


«Годовое потребление увеличилось более чем в три раза с начала 2019 года по май 2021 года, — отметила Уоррен. — […] Выбросы Дрезденской станции [предприятие Greenidge Generation на севере штата Нью-Йорк] увеличились почти в десять раз с 2019 по 2020 год».


Сенатор привела данные, что в прошлом году показатель был эквивалентен выбросам «от 50 000 автомобилей».


«Учитывая чрезвычайно высокое потребление энергии и выбросы CO₂, операции по майнингу на Greenidge и других предприятиях вызывают озабоченность касательно их воздействия на окружающую среду, местные экосистемы и расходы на электроэнергию для потребителей», — заключила сенатор.


Она потребовала от руководства компании предоставить подробную информацию о деятельности до 17 декабря.


https://forklog.com/mnogo-shuma-iz-nichego-pochemu-problema-vliyaniya-bitkoina-na-ekologiyu-preuvelichena/

В конце 2020 года три экологические организации и более 20 жителей американского города Торри подали в суд на местную администрацию и Greenidge Generation. По мнению истцов, чиновники одобрили проект расширения майнингового центра без заключения о воздействии на окружающую среду.


В мае 2021 года Greenidge Generation заявила, что с 1 июня полностью нейтрализует углеродный след от добычи биткоина за счет покупки квот на выбросы CO₂. 


В июле жители штата Нью-Йорк обвинили предприятие в экологических нарушениях. Экозащитники указали на повышение температуры воды в озере Сенека, однако представители фирмы опровергли эти заявления.


Напомним, в октябре Greenidge Generation отчиталась о добытых 729 ВТС за третий квартал 2021 года. Тогда же компания заказала 22 500 устройств для добычи биткоина Antminer S19j Pro от Bitmain для размещения в Техасе и Южной Каролине.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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