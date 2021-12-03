Сенатор США запросила от Greenidge Generation данные о воздействии майнинга на экологию

Член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен обеспокоилась воздействием майнинговой компании Greenidge Generation на окружающую среду. Она потребовала от CEO Деффри Кирта предоставить подробные данные о деятельности.

По мнению сенатора, потребление электроэнергии при добыче биткоина «сопоставимо с показателями Дании, Чили, Аргентины и штата Вашингтон».

«Годовое потребление увеличилось более чем в три раза с начала 2019 года по май 2021 года, — отметила Уоррен. — […] Выбросы Дрезденской станции [предприятие Greenidge Generation на севере штата Нью-Йорк] увеличились почти в десять раз с 2019 по 2020 год».

Сенатор привела данные, что в прошлом году показатель был эквивалентен выбросам «от 50 000 автомобилей».

«Учитывая чрезвычайно высокое потребление энергии и выбросы CO₂, операции по майнингу на Greenidge и других предприятиях вызывают озабоченность касательно их воздействия на окружающую среду, местные экосистемы и расходы на электроэнергию для потребителей», — заключила сенатор.

Она потребовала от руководства компании предоставить подробную информацию о деятельности до 17 декабря.

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В конце 2020 года три экологические организации и более 20 жителей американского города Торри подали в суд на местную администрацию и Greenidge Generation. По мнению истцов, чиновники одобрили проект расширения майнингового центра без заключения о воздействии на окружающую среду.

В мае 2021 года Greenidge Generation заявила, что с 1 июня полностью нейтрализует углеродный след от добычи биткоина за счет покупки квот на выбросы CO₂.

В июле жители штата Нью-Йорк обвинили предприятие в экологических нарушениях. Экозащитники указали на повышение температуры воды в озере Сенека, однако представители фирмы опровергли эти заявления.

Напомним, в октябре Greenidge Generation отчиталась о добытых 729 ВТС за третий квартал 2021 года. Тогда же компания заказала 22 500 устройств для добычи биткоина Antminer S19j Pro от Bitmain для размещения в Техасе и Южной Каролине.



