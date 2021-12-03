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Сергей Шнуров заломил цену за свое выступление на Новом году

Сергей Шнуров заломил цену за свое выступление на Новом году
Певец Сергей Шнуров возглавил список самых дорогих артистов.   До нового года остается совсем немного времени. В один из самых «жирных» месяцев звезды решили поднять свои гонорары, причем сразу в 1,5–2 раза. Так, по данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий «средний гонорар звезд» на новогодних корпоративах в 2021 году он составляет 1,5–2 млн руб. Но есть и исключения.
Сергей Шнуров Например, услышать Сергея Шнурова или Григория Лепса можно за 15 млн. В два раза дешевле можно послушать Little Big: их выступление стоит 6 млн рублей. Группа IOWA просит 2,5 млн, а Ольга Бузова — 1,5–2 млн. Николай Басков, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова попросят с организаторов корпоратива по 12 млн, а Полина Гагарина и Моргенштерн по 8 и 7 млн соответственно. Выступление Димы Билана стоит 3 млн, а Клавы Коки и Ларисы Долиной — 1,5 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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