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Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл

Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл

В связи с предстоящей премьерой долгожданного ребута "Секса в большом городе" в сети не утихают разговоры о причинах, из-за которых от участия в проекте отказалась Ким Кэттролл. Оказывается, возможно, дело не в отказе: шоураннер продолжения сериала заявил, что изначально не собирался привлекать Ким к съемкам.

В культовом сериале конца 90-х и первой половины нулевых Кэттролл сыграла наиболее полюбившегося зрителям персонажа — успешную и свободную от предрассудков Саманту Джонс. В одном из недавних интервью, объясняя свое отсутствие в продолжении, Кэттролл намекнула, что попросту не захотела снова работать на одной площадке с главной звездой телевизионного хита Сарой Джессикой Паркер. Ни для кого не секрет, что отношения между актрисами в реальной жизни всегда были сложными, хотя на экране они и воплотили образец крепкой женской дружбы. Считается, что немалую роль в размолвке между ними сыграл денежный вопрос.


Ким Кэттролл и Сара Джессика Паркер

Однако на днях в интервью изданию The Hollywood Reporter шоураннер перезапуска Майкл Патрик Кинг признался, что изначально не планировал предлагать Ким роль в своем шоу:

Еще когда мы работали над фильмом (фильмом "Секс в большом городе 3", так и не вышедшим на экраны. — Прим. ред.), Ким Кэттролл по какой-то причине решила, что больше не хочет играть Саманту.

В то же время он успокоил поклонников сериала, уточнив, что Саманта не исчезнет из жизней других героинь так, будто ее никогда не существовало. Вероятно, зрители все же смогут узнать что-то о том, как сложилась ее судьба.

Ранее Сара Джессика Паркер отреагировала на слова поклонника, написавшего, что она и Кэттролл "недолюбливают" друг друга.

Нет, это неправда. Я никогда не говорила, что она мне не нравится, и никогда так не сказала бы. Пусть Саманта и не будет частью новой истории, но она навсегда останется частью нашей общей истории, что бы ни случилось,

— ответила актриса на комментарий в инстаграме.

Стоит отметить, что новость о выходе продолжения "Секса в большом городе" взволновала общественность не только отсутствием в новом сериале Саманты: в сети разразилась эйджистская дискуссия о том, насколько интересным может быть сериал о "женщинах за 50".


Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер в сериале "История продолжается"

В любом случае в интервью The Hollywood Reporter Кинг заверил, что не собирается идти по проторенной дорожке в попытке повторить успех оригинального шоу, и And Just Like That ("История продолжается") будет совершенно другим сериалом.

Мы обсуждали это, никто не хотел просто повторить то, что уже было однажды сделано. В этой версии шоу будет много нового. Она не о том, что было, а о том, что будет дальше.

Премьера сериала And Just Like That состоится 9 декабря на стриминговой платформе HBO Max.


Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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