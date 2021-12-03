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«Слата» приглашает к сотрудничеству производителей Иркутской области

«Слата» приглашает к сотрудничеству производителей Иркутской области

С августа 2020 года торговая сеть «Слата» реализует проект «Местные производители». За это время на прилавках супермаркетов появилось около 250 наименований продукции, изготовленной в Иркутской области и в Бурятии. Это мясные полуфабрикаты и готовые блюда, молочка и яйца, овощи и ягоды, выпечка, торты и мороженое.

Около 40 местных микропредприятий вовлечены в проект. Своим опытом и впечатлениями они поделились на конференции «Развиваем родное дело», которую во второй раз проводила ТС «Слата» 2 декабря на площадке «Мой Бизнес» для обмена опытом, привлечения новых поставщиков и выявления ключевых потребностей покупателей.

Юлия Климова, директор по развитию продаж ТС «Слата»:
— Мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество: для малого бизнеса - это помощь в развитии, шанс стать узнаваемыми, а для покупателей - широкий выбор качественных местных товаров. Важно, что мы облегчили условия для вхождения в сеть: например, можно начать поставку всего с одного-двух магазинов. Кроме того, помогаем компаниям с проверкой качества товаров и продвижением.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата»:
— Недаром говорят, что для крепкого здоровья нужно есть то, что растет в месте, где мы живем. Поэтому мы стремимся широко представлять товары, которые производятся в нашем регионе. Этот проект показывает, что даже небольшие производители могут успешно сотрудничать с крупной местной торговой сетью на взаимовыгодных условиях, закрывая потребности покупателей и укрепляя экономику.


Производители подтверждают — поддержка со стороны ритейлера для них действительно весомая.

Виктория Ван, руководитель компании «Мамины рецепты»:
— Мы выпускаем необычную продукцию — пельмени по китайским рецептам. И благодаря «Слате» о нас услышали. Мы зашли в сеть в мае на выгодных условиях, охватили сразу все супермаркеты и представили эксклюзивные начинки — говядину с морковью и свинину с пекинской капустой. Кроме «Слаты», таких пельменей нигде не найти!

Интересный продукт создали для торговой сети и в компании Streets* — бургер с говядиной, свежим огурцом, пикантным соусом и булочкой с кунжутом. Руководитель отдела продаж компании Роман Березовский рассказывает, что за год продажи компании увеличились на 270%.

Роман Березовский:
— Думаю, продукция «выстрелила», так как в пандемию люди стали чаще покупать быстрые перекусы в супермаркетах, нежели в общепите. Бургеры, сэндвичи, роллы и шашлыки — все пришлось покупателям по вкусу.

Ряд производителей нашего региона предоставляют в сеть сибирские продукты. Например, ООО «Дикая Сибирь».

Александр Деев, генеральный директор ООО «Дикая Сибирь» и руководитель ассоциации «Дикоросы»:
— Наша область очень богатая – более 600 полезных трав, грибов и ягод произрастают у нас. Компоненты имеют высокий экспортный потенциал и не меньшую востребованность в нашей стране. Первые поставки в «Слаты» мы начали в апреле этого года. Начали сотрудничество с 17 позиций – это замороженные ягоды, ядро кедрового ореха и орех, ягодные пюре. Сейчас мы имеем уже рост товарооборота +25% и прибыль +10% и это только начало.


Товары с пометкой «Местный продукт» пользуются спросом. Покупатели доверяют землякам-производителям, зная, что ингредиенты в составе натуральные, консервантов нет, а свежесть и отменный вкус гарантированы. Все участники проекта нацелены на главный результат — предоставить сибирякам качественный местный продукт.

Вся информация о проекте - на сайте slata-mestnye.com. Там можно ознакомиться с условиями сотрудничества оставить анкету-заявку.

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По материалам: irk

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