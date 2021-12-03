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СМИ: Индия займется регулированием криптовалют вместо их запрета

СМИ: Индия займется регулированием криптовалют вместо их запрета


Граждан Индии обяжут раскрыть информацию о принадлежащих им цифровых активах и перевести их на регулируемые SEBI биткоин-биржи. Подобные сведения содержатся в сопроводительной записке к рассматриваемому правительством законопроекту о криптовалютах, пишет NDTV.


Инвесторам предоставят определенное время для выполнения требований. 


Некастодиальные кошельки могут оказаться под запретом, согласно СМИ. Последнее станет следствием борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.


Информация о запрете «большинства частных криптовалют», которая спровоцировала краткосрочную панику на местных криптовалютных платформах, не подтвердилась.


Согласно изданию, в документе предлагается трактовать криптовалюты как активы и не считать в качестве законного платежного средства, а SEBI наделить полномочиями по надзору за местными биткоин-биржами.


Правительство приостановит совместную с Резервным банком Индии (RBI) разработку CBDC и сосредоточится на регулировании криптовалютной индустрии.


«Это вздох облегчения для нас, индийцев. Я лучше заплачу какой-нибудь налог, чем стану изгоем», — отреагировал пользователь Reddit под ником ultron290196.


Других расстроил возможный запрет использования некастодиальных кошельков.


«Мы потеряем всю экосистему dapps. […] Разве главная цель биткоина не в том, чтобы отправлять деньги куда угодно через интернет?», — заявил пользователь razivict.



«Бан будет означать запрет Web 3.0. Крупный исход стартапов из Индии. Надеясь на лучшее, начинаю готовиться к худшему», — написал пользователь Harsh_Mkw.



Напомним, власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой.


В ноябре RBI допустил возможность пилотного запуска CBDC в первом квартале финансового 2022 года.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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