СМИ: Индия займется регулированием криптовалют вместо их запрета

Граждан Индии обяжут раскрыть информацию о принадлежащих им цифровых активах и перевести их на регулируемые SEBI биткоин-биржи. Подобные сведения содержатся в сопроводительной записке к рассматриваемому правительством законопроекту о криптовалютах, пишет NDTV.

Инвесторам предоставят определенное время для выполнения требований.

Некастодиальные кошельки могут оказаться под запретом, согласно СМИ. Последнее станет следствием борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Информация о запрете «большинства частных криптовалют», которая спровоцировала краткосрочную панику на местных криптовалютных платформах, не подтвердилась.

Согласно изданию, в документе предлагается трактовать криптовалюты как активы и не считать в качестве законного платежного средства, а SEBI наделить полномочиями по надзору за местными биткоин-биржами.

Правительство приостановит совместную с Резервным банком Индии (RBI) разработку CBDC и сосредоточится на регулировании криптовалютной индустрии.

«Это вздох облегчения для нас, индийцев. Я лучше заплачу какой-нибудь налог, чем стану изгоем», — отреагировал пользователь Reddit под ником ultron290196.

Других расстроил возможный запрет использования некастодиальных кошельков.

«Мы потеряем всю экосистему dapps. […] Разве главная цель биткоина не в том, чтобы отправлять деньги куда угодно через интернет?», — заявил пользователь razivict.

