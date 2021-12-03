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СМИ узнали об интересе Goldman Sachs к кредитным продуктам под залог биткоина

СМИ узнали об интересе Goldman Sachs к кредитным продуктам под залог биткоина


Goldman Sachs и другие инвестиционные банки США рассматривают вариант организации сделок трехстороннего РЕПО с обеспечением в виде биткоин-фьючерсов. Об этом со ссылкой на источники пишет CoinDesk.


Партнером Goldman Sachs выступает криптобанк Майка Новограца Galaxy Digital. Последний является агентом инвестиционного банка на криптовалютном рынке во внебиржевой спотовой и срочной торговле, кредитовании и создании структурных продуктов.


По данным СМИ, банк рассматривает и другие синтетические продукты без участия спотового варианта первой криптовалюты.


«Goldman Sachs работал над получением разрешения на кредитование в трехстороннем РЕПО. Включение агента по ликвидации в схеме позволит добиться обеспечения без добавления биткоина на баланс», — пояснили источники.


Согласно опрошенным представителям отрасли, Goldman Sachs создает основу для более интегрированных услуг прайм-брокериджа.


В настоящее время аналогичные обеспеченные биткоином кредиты предлагают дружественные к цифровым активам банки Signature и Silvergate.


«Мы обсудили с шестью крупными банками предполагаемые планы Goldman Sachs. Некоторые из них рассчитывают запустить этот продукт в течение следующих трех-шести месяцев. При этом нашлись те, кто готов брать биткоины на свой баланс», — пояснили изданию.


В июле 2020 года Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США разрешило национальным банкам предоставлять услуги по хранению криптовалют.


В целом в этом отношении сохраняется регуляторная неопределенность. В мае стартовал «межведомственный спринт» с участием ФРС, FDIC и OCC, который продолжится в 2022 году.


Группа регуляторов выпустит разъяснения касательно юридически допустимых для банков видов деятельности, связанных с криптовалютами.


Некоторые из опрошенных банков назвали Coinbase и Fidelity в качестве кастодианов в подобных сделках.


Напомним, в ноябре Citigroup заявил о запуске сфокусированного на криптовалютах подразделения в рамках группы по обслуживанию институциональных клиентов.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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