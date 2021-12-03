Солнечное затмение 4 декабря 2021 года: прогноз для Знаков Зодиака от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Солнечное затмение 4 декабря 2021 года завершает цикл, и знаки Зодиака смогут подвести итоги своей деятельности, начатой в летний период. Советы известного астролога Анжелы Перл помогут привлечь процветание.

Солнечное затмение декабря пройдет в Стрельце, и этот день будет важным для представителей зодиакальных созвездий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с рекомендациями Анжелы Перл, чтобы поймать удачу за хвост и привлечь в жизнь процветание. Энергетика затмения будет ощущаться на разных сферах жизни, поэтому важно сосредоточиться и завершить все то, что беспокоило.

Овен

Затмение в 9 доме гороскопа проиграется в сфере отношений, и Овны должны быть готовы к тому, что их статус изменится. Это может быть долгожданное бракосочетание, новые знакомства, переезды или работа заграницей. Астролог рекомендует сосредоточиться и на юридической сфере, чтобы поставить точку в тянущихся делах, а также завоевать отменную репутацию, расширить или начать бизнес.

Телец

Солнечное затмение пройдет в 8 доме гороскопа, который отвечает за финансы. Тельцы смогут расплатиться с долгами, пересмотреть свои траты, найти способ для получения дополнительного дохода. Астролог рекомендует завершать дела, а также искать способы для дополнительного заработка, чтобы изменить жизнь к лучшему. Не исключены и дела, связанные с разделом имущества, которые закончатся в скором времени.

Близнецы

Затмение в 7 доме гороскопа связано с отношениями, браком и партнерством. Близнецы смогут поставить точку в тянущейся ситуации, прекратить общение или, напротив, познакомиться с новыми людьми. Астролог указывает на возможное подписание контрактов, заключение сделок, а также составление брачных договоров. Серьезные решения потребуют вдумчивости.

Рак

У Раков затмение пройдет в 6 доме гороскопа, который отвечает за работу. Влияние солнечного затмения покажет Ракам на то, что нужно оставить в прошлом, чтобы исключить потерю энергии и сил. Не исключено, что Раки решат оставить часть обязанностей, чтобы заняться вопросами здоровья. Также Раки могут пересмотреть свой график и облегчить себе труд, благодаря чему удастся больше времени посвятить личным потребностям.

Лев

У Львов затмение проиграется в 5 доме гороскопа. Фокус внимания будет сосредоточен на сфере любви, и одиноким представителям Знака важно не упустить вестников приближающегося счастья. Львы могут участвовать в делах подрастающего поколения, а также планировать беременность или узнать о долгожданном пополнении в семье. Солнечное затмение повлияет и на развитие талантов, которые помогут преуспеть.

Дева

У Дев затмение пройдет в 4 доме гороскопа, который отвечает за недвижимость, местожительства и финансовыми операциями, с жилищными вопросами. Тем, кто мечтал переехать, смогут воплотить в жизнь мечту, выгодно продать и купить недвижимость, получить долгожданные документы. По этому затмению будут положительно решаться вопросы, связанные с семьей и близкими.

Весы

Весам предстоит обратить внимание на сферы общения и обучения, за которую отвечает 3 дом гороскопа. Астролог рекомендует получать новые знания, а также развиваться в медийной сфере, чтобы получать доход от новой деятельности, связанной с коммуникациями. У Весов будет шанс раскрыть свои таланты, а также обрести новые контакты и значимые знакомства, которые могут изменить мышление.

Скорпион

Второй дом гороскопа, который отвечает за финансы, доходы и прибыль, будет подталкивать Скорпионов к новым решениям. Представители Знака смогут обрести финансовую независимость за счет кропотливой работы или развития спящих талантов. Астролог указывает на возможность получения наследства или дивидендов, а также спонсирование. Смелость и упорство приведут Скорпионов к успеху.

Стрелец

У Стрельцов затмение пройдет в 1 доме гороскопа, что говорит о том, что близится разрешение тянущихся из прошлого ситуаций. Стрельцы смогут завершить важные дела и обрести счастье как в деловой среде, так и в личной жизни. Астролог рекомендует заняться воплощением в жизнь планов, которые изменят отношение к себе, а также помогут найти путь к дальнейшему развитию и процветанию.

Козерог

Солнечное затмение пройдет в 12 доме гороскопа, который символизирует внутренние процессы. Козероги обратят внимание на собственные планы, которые не известны окружению, и смогут воплотить мечты в жизнь. Влияние затмения скажется и на мировоззрении: потребуется одиночество и вдумчивая работа. Такая тактика поможет Козерогам собраться с мыслями и найти путь к развитию.

Водолей

Затмение в 11 доме гороскопа скажется на сфере общения, когда Водолеи будут вынуждены изменить круг общения, попрощаться с некоторыми людьми и найти новые связи. Астролог рекомендует не сожалеть о прошлом и смело смотреть в будущее. Новые встречи и друзья помогут Водолеям определиться с новыми целями, а также найти полезные связи, которые помогут выйти на новый уровень.

Рыбы

Солнечное затмение в 10 доме гороскопа отразится на статусе и карьере. Рыбы смогут показать себя, выйти из тени конкурентов и обрести популярность. Затмение высветит те сферы, в которых нужно навести порядок или изменить планы, чтобы обрести успех и не столкнуться с трудностями. Астролог рекомендует Рыбам быть смелее, чтобы не отказываться от подаренного шанса и обрести благополучие.