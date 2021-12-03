Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии

Связанная с соучредителем гиганта электронной коммерции в Индии Flipkart Сачином Бансалом финансовая компания Navi Group подала заявку в SEBI на регистрацию Navi Blockchain Index Fund of Fund. Структура займется инвестированием в зарубежные ETF и/или индексные фонды на базе Indxx Blockchain Index.

Navi Blockchain Index Fund of Fund представляет собой фонд фондов, который не предполагает инвестирования в акции крипто- и блокчейн-компаний напрямую.

В состав Indxx Blockchain Index входят ценные бумаги фирм из развитых и развивающихся стран, которые используют или могут извлечь выгоду из DLT-технологии.

Напомним, Индия займется регулированием криптовалют вместо их запрета, согласно последним сообщениям СМИ.

Ранее информация о рассмотрении бана «большинства частных криптовалют» спровоцировала краткосрочную панику на местных биткоин-биржах.



